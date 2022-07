Mondiaux d’athlétisme: "Je peux me permettre d'être assez confiant" assure Mayer, 6eme à mi-décathlon

Sixième à mi-parcours sur le décathlon des Mondiaux d’Eugene, le Français Kevin Mayer veut croire en ses chances de médailles malgré une première journée contrastée.

Kevin, vous parliez de prendre du plaisir avant tout dans ce décathlon, notamment près vos galères aux Jeux de Tokyo. Est-ce le cas à Eugene ?

Pour être honnête c'est un peu plus compliqué que ça. J'ai un peu l'impression d'être dans la brume. Depuis deux jours que je suis arrivé au village, je dors moins bien, j'ai chaud, j'ai froid. Je ne suis pas super... Je ne sais pas si c'est la pression parce que j'ai mal vécu les Jeux à Tokyo. Je pensais que ça disparaîtrait aujourd'hui, ça s'enlève de plus en plus mais le plus gros point mort c'était le poids où je ne sentais plus rien. Ma vision se troublait, vraiment dur à envisager. Et à la hauteur, à chaque essai c'était un peu mieux. Je ne peux pas me plaindre. C'est quand même une bonne première journée vis à vis des sensations. J'espère prendre plus de plaisir demain (dimanche et lundi).

Le chaud c'est aussi l'abandon de Damian Warner, le Canadien semble souffrir des ischios...

Ça m'a mis des frissons parce qu'on n'espère pas ça... pour personne et surtout pas lui parce que c'est un pote. On discute à chaque décathlon, chacun connaît un peu la vie de l'autre. Il y avait sûrement avoir un gros fight pour la médaille d'or demain. Il était le favori, on connaît ma deuxième journée mais c'est vrai qu'il allait être difficile à aller chercher. Il me laisse un petit boulevard mais il ne faut pas laisser les jeunes derrière, je pense que ça va quand même être compliqué.

Vous êtes 6ème à mi-décathlon, mais habituellement votre deuxième journée, grâce aux lancers, vous permet de remonter. Ce sera encore le cas ?

J'ai un petit brin de confiance là-dessus car mes épreuves sont bien rodées par rapport aux autres. Je peux me permettre d'être assez confiant et d'avoir quelques bases dans chaque épreuve. On ne va pas se le cacher, je suis le gros favori pour le podium, après il faut réussir à l'assumer, c'est juste ça en fait.

Le physique tout simplement, est-ce que vous allez bien ?

La hauteur me faisait très peur, je n'ai pas resauté depuis Val-de-Reuil le 11 février parce que je m'y étais fait mal au tendon d'Achille et j'avais arrêté la course pendant trois mois à cause de ça. Donc réussir 2m05 dans ces conditions, en faisant une grosse impasse pour se préserver, c'est le meilleur concours que j'aurais pu faire. Je me remets en confiance avec mon physique et c'est plutôt bon. C'est dommage d'avoir ce petit état un peu... J'ai dû avoir un problème digestif, je n'arrive pas à profiter comme d'habitude des vraies sensations que j'ai. Elles sont un peu lointaines pour être honnête.

La concurrence avec notamment le Portoricain Ayden Owens-Delerme que personne ne connaissait mais qui est en tête et qui fait un 400m de folie, d'autres jeunes en forme aussi, vous les craignez ?

C'est la première journée, c'est toujours pareil, il faut voir ce qu'ils valent après. C'est vrai que ce Portoricain je ne le connaissais pas, on s'est rencontré en série du 100m. On s'est dit bonjour, on s'est parlé après, il a l'air trop cool. Je ne sais pas du tout ce qu'il vaut en deuxième journée, il faut qu'on regarde quand même.

A priori, ses records sont loin des vôtres….

C'est un peu le cas de tout le monde. Ils sont très forts, très explosifs mais c'est vrai que quand on parle de lancers, de haies, de perche, de javelot et de disque qui sont un peu plus techniques, j'ai de la marge. Maintenant, si je fais comme au poids, ils peuvent vite me rattraper donc il faut faire gaffe.