Mondiaux d'athlétisme: l'Américain Grant Holloway en sur 110m haies, déception pour Zhoya et les Français

La finale a été marquée par l'abandon sur blessure de Hansle Parchment et le faux départ de Devon Allen. Aucun Français n'avait réussi à se qualifier.

Grant Holloway, champion du monde en titre, a de nouveau brillé en finale du 110m haies ce dimanche, lors des Mondiaux d'athlétisme à Eugene, dans l'Oregon, aux États-Unis. Il s'est imposé en 13'03, juste devant son compatriote Trey Cunningham (13'08). L'Espagnol Asier Martinez repart lui avec la médaille de bronze (13'17, sa meilleure performance).

Devon Allen et Hansle Parchment absents de la course

La course a été privée à la dernière minute du champion olympique en titre, le Jamaïcain Hansle Parchment. Il s'est en effet blessé à même la piste dans les derniers instants avant de prendre le départ. Un autre des favoris pour l'or, l'Américain Devon Allen, a été disqualifié pour faux départ

Pas de Français en finale

Aucun des trois Français engagés sur 110 m haies, Pascal Martinot-Lagarde, Sasha Zhoya et Just Kwaou-Mathey, ne s'était qualifié pour la finale. Les 13'40 de Martinot-Lagarde, quatrième de sa demi-finale, ont été insuffisantes. Sa course contre-la-montre pour retrouver la forme à temps n'aura pas payé cette fois.

Zhoya, jeune pépite de l'athlétisme français à la progression fulgurante, a lui coupé la ligne d'arrivée en cinquième position de sa demi-finale en 13'47, au bout d'une course heurtée. Le jeune de 20 ans n'était qu'à trois dixièmes de son record personnel établi aux Championnats de France fin juin à Caen.

Celui qui est passé le plus proche de la finale est Just Kwaou-Mathey: avec 13 sec 25, il a amélioré son record personnel de deux centièmes mais n'a terminé que cinquième de sa demi-finale.