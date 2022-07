Mondiaux d'athlétisme: Duplantis assure, le show McLaughlin... ce qu'il faut retenir de la nuit

Aux Championnats du monde d'athlétisme à Eugene (Etats-Unis), la nuit de vendredi à samedi a notamment été marquée par la performance majuscule de l'Américaine Sydney McLaughlin, sacrée championne du monde du 400m haies en écrasant le record du monde. Côté français, Renaud Lavillenie et le 4x100m masculin seront en finale.

Renaud Lavillenie seul rescapé français à la perche

Renaud Lavillenie sera encore en finale d'un grand championnat. Champion olympique 2012 et quintuple médaillé mondial, il s'est qualifié à 35 ans pour la finale de la perche à Eugene. Mais ça ne s'est pas fait dans la facilité. Sa réussite à 5m75 lui permet de continuer l'aventure mais il est passé tout proche de la fin à 5m65 avec deux échecs avant de valider sa dernière tentative. Le jeune Thibaut Collet, champion de France, a essayé de suivre son aîné mais n'a pas fait mieux que 5m65 et Valentin Lavillenie, pourtant "dans la meilleure forme mentale de sa vie" grâce à l'arrivée de son bébé il y a quelques jours, n'a réussi à passer aucune barre. Quant au roi suédois "Mondo" Duplantis, champion olympique en titre et détenteur du record du monde (6m20), il a réussi ses débuts avec deux barres effacées à 5m65 et 5m75 La finale aura lieu dans la nuit de dimanche à lundi à 2h25 heure française.

Le 4x100m masculin français en finale

Le relais 4x100m masculin français s'est qualifié pour la finale en dominant sa série en 38.09 ! Méba-Mickaël Zézé a été le premier à s'élancer, puis Pablo Mateo et Ryan Zézé ont transmis le relais à Jimmy Vicaut. L'ancien recordman d'Europe a fini le travail pour faire gagner la France devant le Canada (38.10). "On est satisfait car on cherchait ça depuis longtemps, courir aussi vite. Et gagner une course, ça fait toujours du bien. Ça nous apporte de la confiance. Les séries restent les séries. La finale sera une autre course mais on est bien. Il faudra faire la même chose, et en finale on se transcende tous !", a commenté Méba-Mickaël Zézé, premier relayeur. Seuls les Etats-Unis, avec un quatuor constitué de Christian Coleman, Noah Lyles, Elijah Hall et Marvin Bracy, ont été plus rapides en 37.87. Les trois premiers des deux séries, plus les deux meilleurs temps suivants, se qualifiaient pour la finale. La finale est programmée à 4h50 dans la nuit de samedi à dimanche (heure française).

Record du monde pour McLaughlin sur 400m haies

L'Américaine Sydney McLaughlin, championne olympique en titre, a été sacrée championne du monde du 400m haies en pulvérisant le record du monde déjà en sa possession, en 50.68. A 22 ans, c'est la quatrième fois qu'elle améliore le record du monde de la discipline en à peine plus d'un an. Elle y a retranché plus de sept dixièmes au bout de cette finale mondiale. Depuis qu'elle s'en est emparée en juin 2021, en 51.90, elle l'a abaissé de plus d'une seconde. "C'est irréel. J'ai couru à fond, évidemment ça fait mal", a réagi McLaughlin à même la piste du Hayward Field. Le stade de Eugene lui réussit décidément bien : trois des quatre fois où elle a battu le record du monde, la sprinteuse américaine l'a fait sur cette piste emblématique. Et il s'agit là du premier record du monde battu depuis le début de ces Mondiaux. Elle a gagné devant la Néerlandaise Femke Bol (52.27) et une autre Américaine, Dalilah Muhammad (53.13).

Pas de médaille pour Van Niekerk

A noter également que l'Américain Michael Norman a remporté le 400m, sa première médaille internationale en individuel. En 44.29, il a devancé le Grenadien Kirani James (44.48) et le Britannique Matthew Hudson-Smith (44.66), le Sud-Africain Wayde Van Niekerk terminant 5e (44.97). Ce dernier, recordman du monde et champion du monde en 2015 et 2017, retrouvait une finale mondiale pour la première fois depuis une grave blessure en 2017. Au lancer du javelot, l'Australienne Kelsey-Lee Barber a conservé l'or en dominant l'Américaine Kara Winger et la Japonaise Haruka Kitaguchi. La double championne olympique bahaméenne Shaunae Miller-Uibo a de son côté décroché son premier titre de championne du monde en remportant le 400m.