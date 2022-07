Mondiaux d'athlétisme: nouveau record pour Duplantis, le titre pour Mayer... ce qu'il faut retenir de la nuit

Pour la dernière journée de compétition aux championnats du monde d'athlétisme à Eugene (Etats-Unis), Kevin Mayer a offert un titre à la France sur le Decathlon, le deuxième de sa carrière. A 21 ans, le Suédois Armand Duplantis a battu lui le record du monde à la perche pour conquérir la médaille d'or.

Kevin Mayer a été sacré champion du monde du décathlon pour la deuxième fois, cinq ans plus tard, et a apporté à l'équipe de France sa première médaille au dernier jour de compétition à Eugene (Oregon) dimanche. Mayer (30 ans), également double médaillé d'argent olympique (2016 et 2021), a totalisé 8.816 points au bout des dix épreuves pour s'imposer devant le Canadien Pierce Lepage (8701) et l'Américain Zachery Ziemek (8676).



A trente ans - il les a fêtés en février - Mayer entre dans le club ultra select des athlètes français doubles champions du monde en individuel, aux côtés de la légende Marie-Josée Pérec, sacrée sur 400 m en 1991 et en 1995, et de Eunice Barber, elle couronnée sur l'heptathlon en 1999 et au saut en longueur en 2003. A mi-parcours la veille au soir, Mayer occupait la sixième position, avec quelque 200 points de retard sur le leader provisoire, le Portoricain Ayden Owens-Delerme.



Après un bon 100 m et une performance dans ses standards à la longueur, le recordman du monde (9126 points en 2018) avait raté son lancer du poids à la mi-journée, avec un meilleur jet à 14,98 m, très loin de son record (17,08 m). Sous un chaud soleil dimanche, le Montpelliérain a construit sa remontée au classement sur la perche (5,40 m) et le javelot (au-delà des 70 m) notamment. Même s'il s'est fait une frayeur à la perche, quand il s'est retrouvé dos au mur dès 5 m, finalement franchis à son troisième et dernier essai.

Comme un symbole, il avait connu un scénario similaire en chemin vers son premier titre mondial à Londres en 2017, cette fois à 5,10 m. Mayer, tracassé par son talon d'Achille droit pendant de longues semaines en début d'année et qui avait par conséquent renoncé aux Mondiaux en salle début mars à Belgrade, disputait son premier décathlon depuis les Jeux olympiques de Tokyo traversés dos bloqué l'été dernier.

Titre et record du monde (6,21 m) pour le Suédois Duplantis à la perche

Le Suédois Armand Duplantis a conclu les Championnats du monde d'athlétisme en apothéose en battant le record du monde du saut à la perche avec un saut à 6,21 m en plus du titre gagné dimanche à Eugene (Oregon). Déjà certain d'être en or, le champion olympique a amélioré son propre record (6,20 en mars à Belgrade) au 2e essai. L'Américain Christopher Nilsen a pris l'argent, comme aux Jeux de Tokyo l'été dernier, et le Philippin Ernest John Obiena le bronze, tous les deux avec des sauts à 5,94 m.



A 22 ans, "Mondo" Duplantis vient de décrocher le dernier titre qui manquait à son palmarès, alors qu'il est déjà champion d'Europe (2018), champion olympique (2021) et champion du monde en salle (2022). Il a battu dimanche pour la cinquième fois le record du monde du saut à la perche, la troisième en 2022.

Les Américaines en or sur le relais 4x400 m, 20e médaille mondiale record pour Allyson Felix

Les Américaines de Sydney McLaughlin ont été sacrées championnes du monde du relais 4x400 m devant la Jamaïque et la Grande-Bretagne au dernier jour de compétition à Eugene (Oregon) dimanche.



Elles offrent à Allyson Felix, alignée en séries avant de mettre pour de bon un terme à sa carrière d'exception à 36 ans, une vingtième médaille mondiale record. Les Etats-Unis, avec McLaughlin en dernière relayeuse, se sont imposés en 3 min 17 sec 79, près de trois secondes devant la Jamaïque (3:20.74). La France s'est classée cinquième (3:25.81).

Record en demies, titre en finale pour la Nigériane Amusan sur 100 m haies

La Nigériane Tobi Amusan a remporté le titre de championne du monde du 100 m haies, moins de deux heures après avoir battu le record du monde de la discipline (12 sec 12) dimanche à Eugene (Oregon). Amusan a remporté la finale en 12 sec 06, mais avec un vent dans le dos trop important pour que le chrono constitue un nouveau record (2,5 m/s), devant la Jamaïcaine Britany Anderson (12.23) et la championne olympique porto-ricaine Jasmine Camacho-Quinn (12.23), ces deux dernières étant départagées au millième de seconde.



A 25 ans, la Nigériane s'impose comme la patronne de la discipline, après avoir pris la 4e place des Jeux olympiques de Tokyo l'été dernier et la 4e place des derniers Mondiaux en 2019 à Doha. En pleine forme, l'ancienne étudiante de l'Université d'El Paso au Texas, avait déjà établi un nouveau record personnel samedi en séries en 12 sec 40.



En finale, elle a frôlé l'exploit de battre une deuxième fois le record du monde en moins de deux heures, grâce à une deuxième partie de course époustouflante. Mais le vent a soufflé trop fort, alors que la limite pour l'homologation des performances en sprint court, au saut en longueur et au triple saut se situe à 2 m/s.

Ingebrigtsen prend sa revanche sur 5.000 m

Le Norvégien Jakob Ingebrigtsen, amer après sa médaille d'argent sur 1.500 m, a remporté le 5.000 m des Championnats du monde d'athlétisme de Eugene (Oregon) dimanche. Champion olympique du 1.500 m l'été dernier à Tokyo, Ingebrigtsen a couru en 13 min 09 sec 24 pour dominer le Kényan Jacob Krop (13:09.98) et l'Ougandais Oscar Chelimo (13:10.20).



Le Norvégien de 21 ans a adopté sa tactique habituelle, avec une accélération progressive dans le dernier kilomètre, afin d'empêcher ses adversaires de le déborder dans le dernier tour. "Je ne voulais pas une arrivée au sprint. Je voulais prouver que j'étais un meilleur coureur que les autres, je les respecte, mais je le voulais, et je l'ai eu. Je me suis senti vraiment bien aujourd'hui", a-t-il lancé au micro du stade après sa victoire, son premier titre aux Mondiaux.