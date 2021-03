Championnats d'Europe athlé: Mayer et Belocian en or, Lavillenie en argent, beau bilan français

Après la médaille d'argent remportée par Alice Finot samedi sur le 3000m, Kevin Mayer (or en heptathlon), Wilhem Belocian (or sur 60m haies) et Valentin Lavillenie (argent à la perche) ont ajouté trois médailles au bilan français ce dimanche. Retour sur les performances des Bleus lors de ce dernier jour des championnats d'Europe d'athlétisme en salle.

Mayer en patron

À la mi-journée, Kevin Mayer était déjà quasiment assuré de remporter son deuxième titre de champion d'Europe en salle du heptathlon. Il ne restait au Montpelliérain qu'à résister lors du 1.000m cet après-midi. En terminant septième de la course, Mayer a validé la deuxième médaille d'or des Bleus de la journée.

Avec 6 392 points, le Français a réalisé la meilleure performance de l'année, mais il s'est tout de même dit déçu de ne pas avoir réussi à battre le record de la discipline: "Très frustré car je suis mal retombé hier à la hauteur et j’avais de grosses douleurs au cou et au dos." Pour autant, Mayer se prépare de la meilleure des manières pour les Jeux olympiques de Tokyo, au cours desquels il visera l'or, après sa médaille d'argent obtenue sur le décathlon à Rio en 2016.

Belocian toujours plus rapide

Déjà troisième du 60m haies en 2015, et du 110m haies en 2016, Wilhem Belocian a remporté ce dimanche, peu avant Kevin Mayer, son premier titre international chez les seniors. Le Guadeloupéen a décroché la médaille d'or sur le 60m haies en 7 secondes et 42 centièmes.

Grandissime favori, Belocian a confirmé sa superbe demi-finale (en 7 secondes et 50 centièmes) pour remporter ce qui était alors la première médaille de la journée des Français, la deuxième du week-end pour les Tricolores après l'argent obtenu par Alice Finot sur le 3.000m.

La belle image des frères Lavillenie

En l'absence de son grand frère Renaud, Valentin Lavillenie a fait le travail côté français au saut à la perche. En égalant son record en salle à 5,8m, le Français s'est assuré la médaille d'argent derrière le prodige Armand Duplantis, détenteur du record du monde.

Valentin Lavillenie a bien essayé de passer les 5,85m, sans succès. Le Français nous a ensuite offert l'une des belles images de la journée en tombant dans les bras de son grand frère pour célébrer sa toute première médaille internationale. Avec cette deuxième place, les Bleus rapportent quatre médailles de Pologne. Exactement l'objectif affiché par le président de la Fédération française d'athlétisme, André Giraud.

Bosse craque, d'autres Tricolores trop justes

D'autres Français étaient en lice aujourd'hui. Parmi eux, Pierre-Ambroise Bosse, qui a totalement craqué dans le dernier tour du 800m et qui a terminé dernier de la course. Hugo Hay (6e) et Jimmy Gressier (8e) n'ont malheureusement pas pu stopper le Norvégien Jakob Ingebrigtsen, double champion d'Europe après sa victoire sur le 1500m, sur le 3000m.

Orlane Ombissa-Dzangue est elle passée toute proche d'accrocher la médaille de bronze sur le 60m, mais la Française a été battue d'un centième par la Néerlandaise Jamile Samuel, alors que la Suissesse Ajla Del Ponte a été sacrée championne d'Europe de la discipline. Carolle Zahi, autre Française en lice, a terminé 6e de la course.