Perche: Valentin Lavillenie détrône son frère Renaud, seulement en bronze à Miramas

Renaud Lavillenie, pourtant deuxième meilleur performeur mondial de l’année, s’est manqué à Miramas lors des championnats de France en salle. Le Clermontois doit se contenter d’un saut à 5,66m et d'une médaille de bronze. Mais un Lavillenie en cache toujours un autre, Valentin remporte son premier titre de champion de France avec 5,77m.

La situation rappelle les championnats du Monde de Doha en 2019. Sous la climatisation du Stade Khalifa, Renaud Lavillenie n’avait même pas réussi à s’extirper des qualifications, une première pour le double médaillé olympique. Pendant ce temps, Valentin Lavillenie, le petit frère, s’offrait le bonheur de participer à la grande finale. Sixième à l’arrivée, Valentin essayait de savourer mais l’absence de son frère était pesante.

A Miramas, ils sont tous les deux sur le podium mais l’ambiance reste particulière. Avec trois échecs à 5,82m, et devant se contenter de 5,66m, Renaud Lavillenie a du mal à réaliser qu’il ramènera la médaille de bronze à la maison. "C’est rageant. C’est la perche avec laquelle je fais 6m, et là je n’arrive pas à 5,80m… C’est la complexité de la perche, si tu es trop en forme mais avec le mauvais matos, tu n’y arrives pas." Le bronze, cela ne lui était jamais arrivé en carrière. La dernière fois que Renaud n’a pas eu l’or autour du cou, c’était en 2009. Son petit frère ne faisait pas encore partie du décor.

Un premier titre de champion de France à 29 ans pour Valentin!

Mais aujourd’hui, Valentin, chevelure blond peroxydé, peut fêter son premier titre de champion de France. A 29 ans, la reconnaissance est belle pour celui qui doit toujours vivre avec l’ombre de son frère ancien recordman du monde. Avec un joli saut à 5,77m, Valentin se rapproche d’ailleurs de son record personnel (5,82m en 2019) et peut même rêver d’un podium aux prochains championnats d’Europe en salle à Torun. "Je suis très heureux. Je ne peux pas dire que j’attendais ça depuis longtemps car normalement ma place c’est deuxième ou troisième. Je suis fier de moi parce que j’étais à la bagarre. Ca peut débloquer des choses mentalement, battre mon frère comme ça, c’est un vrai titre de champion de France!"

Renaud Lavillenie veut se rattraper lors du All Star Perche

Une situation finalement pas si mauvaise pour l’équipe de France. Piqué au vif, Renaud fera tout pour monter sur la boîte en Pologne également. Auteur d’un hiver fantastique, où il a enchaîné les performances à 5,90m et plus, retrouvant même les cîmes des 6m pour la première fois depuis cinq ans, le Clermontois doit vite retrouver ses réglages pour accrocher une neuvième médaille européenne.

Renaud Lavillenie pourra retrouver ses sensations la semaine prochaine lors du All Star Perche, le concours qu’il organise à Clermont Ferrand, où il affrontera le recordman du monde Mondo Duplantis et l’Américain Sam Kendricks: "Je préfère me rater maintenant et me ressaisir pour le All Star et les Europe. Je sais comment essayer de rectifier le tir au moins."