Un coureur décède après le marathon de Londres

Après le marathon de Londres, un coureur est décédé alors qu'il revenait à son domicile. Un deuxième décès en deux ans sur la course londonienne.

Steve Shanks, coureur de 45 ans, est décédé dimanche après avoir participé au marathon de Londres. L'Anglais, originaire de Nottingham, est mort peu de temps après l'épreuve alors qu'il était en chemin pour rentrer à son domicile, selon les organisateurs de la course. La cause du décès n'est pas encore déterminée. Une autopise va être réalisée. Steven Shanks avait terminé la course en deux heures, 53 minutes et 26 seconds. C'était un coureur expérimenté.

Dans un communiqué sur les réseaux sociaux, le compte officiel de la course a présenté ses condoléances à la famille du coureur: "Tout le monde au London Marathon Evens a été profondément attristé d'apprendre le décès soudain de Steve Shanks. Une page de collecte de fonds visant à améliorer la recherche liée à la sclérose en plaques a été ouverte en la mémoire de Steve."

Ce n'est hélas pas le premier mort après le marathon de Londres. En 2022, un marathonien était également décédé à l'âge de 36 ans au 37e kilomètre.

L'édition 2023 du marathon de Londres a été remporté par le Kényan Kelvin Kiptum en un temps record de deux heures, une minute et 25 secondes. Plus de 48 000 personnes ont terminé la course. L'athlète néerlandaise de demi-fond, Sifan Hassan, a remporté la course féminine pour ses débuts en marathon, à la surprise générale.