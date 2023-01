Usain Bolt vire son business manager après avoir perdu près 12 millions d’euros à cause d’une fraude

Victime présumée d'une vaste fraude, l'ancienne star du sprint Usain Bolt (36 ans) aurait perdu près de 12 millions d'euros. Si le Jamaïcain a assuré vendredi ne pas être ruiné, il a revanche viré son business manager.

Usain Bolt en pleine tourmente. Les autorités jamaïcaines enquêtent sur une entreprise détenant des fonds placés par la légende du sprint, qui pourrait avoir perdu 12,7 millions de dollars, soit près de 12 millions d’euros à cause d'une vaste fraude. L’affaire fait beaucoup de bruit en Jamaïque. Elle est même remontée jusqu’au sommet de l’Etat. "Tous les efforts seront déployés pour découvrir l’étendue de l’activité frauduleuse et traduire leurs auteurs en justice", a promis le Premier ministre Andrew Holness.

"Je ne suis pas ruiné"

L’ancienne star des stades, elle, est sortie du silence. Cité vendredi par l'agence Associated Press, Usain Bolt, 36 ans, a annoncé qu’il avait viré son business manager, précisant qu’il ne s’agissait pas d’une séparation à l’amiable. Le recordman du 100 et du 200m a par ailleurs tenu à dire qu’il n’était "pas ruiné" avant d’ajouter : "C’était pour mon avenir. Tout le monde sait que j’ai trois enfants. Je m’occupe toujours de mes parents et je veux bien vivre."

Les avocats du Jamaïcain ont indiqué que la somme placée dans l'entreprise d'investissement privée Stocks and Securities Limited (SSL) était passée de 12,8 millions de dollars à 12.000 dollars. La firme avait jusqu'à vendredi pour restituer cet argent. Les autorités jamaïcaines qui enquêtent sur cette vaste fraude présumée ont demandé l'aide du FBI.