Xavier Thévenard, le grand nom de l'ultra-trail qui a surpassé la maladie

Après des débuts à la compétition sur des skis, Xavier Thévenard est aujourd’hui un des grands noms de l’ultra-trail. Atteint de la maladie de la Lyme depuis l’automne 2020, une pathologie qui diminue les capacités physiques, le Jurassien de 34 ans ne renonce pas pour autant à briller dans sa discipline.

Xavier Thévenard est un des plus grands sportifs de sa discipline : l’ultra-trail. À 34 ans, le Jurassien est le seul athlète à avoir remporté toutes les épreuves individuelles de l'Ultra trail du Mont-Blanc (UTMB), événement annuel qui se déroule fin août depuis 2003.

C’est d’abord sur des skis, à partir de 7 ans, que Xavier Thévenard goûte à la compétition. Sa maison familiale se trouve aux Plans d’Hotonnes, une petite station au cœur du massif du Jura. Mais cet ancien fondeur et biathlète ne se sent pas à sa place.

"En junior, je trouvais l'effort du biathlon assez violent. Et puis il y avait un décalage entre l'effort pratiqué en compétition et ce que je voulais faire à l'entraînement : aller tout seul et m'évader un peu plus dans les bois. J'avais envie de faire du sport comme j'ai envie de le concevoir : de la longue distance, passer par la montagne, par les bois, l’aventure !"

"Pour aller voir le premier copain, on y allait en courant"

Xavier Thévenard souhaite en fait revenir à son principal moyen de locomotion, les pieds sans les lattes. "Quand on était gamins, avec mes frangins et ma frangine, il n’y avait rien d'autre à faire que de s'amuser dans la nature. Pour aller voir le premier copain, il fallait se déplacer à pied, on y allait en courant. C’était mon passe-temps pour me libérer la tête après les cours."

L’ultra-trail "coche tous les critères" pour Xavier Thévenard, une discipline taillée sur mesure pour le Jurassien comme le prouvent ses premiers résultats en compétition. En 2010, il termine 2e de la Transju’Trail (70km) puis remporte la CCC (Courmayeur-Champex-Chamonix, une course de 101 kilomètres, une des sept qui composent l’UTMB.

Sa préparation hivernale, Xavier Thévenard la passe cependant toujours sur des skis. "Ça m’arrive même de faire des semaines sans courir", assure le Jurassien qui ne laisse rien au hasard. Il note et conserve toutes ses séances d’entraînement. "Je pourrais ressortir des carnets avec des séances depuis l’âge de mes 10 ans. À l’époque c’était sur papier avec le crayon, aujourd’hui c’est informatisé. J’adore analyser, voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas." Et sa minutie paie. Il remporte en 2013 l’UTMB, la course phare (171km) de l’événement sportif éponyme.

Atteint de la maladie de Lyme à l’automne 2020

Dans les années 2010, Xavier Thévenard enchaîne les performances et totalise trois victoires de l’UTMB, à égalité avec l’Espagnol Kilian Jornet, mais une de moins que son compatriote François D’Haene. Après cette décennie couronnée de succès, la suivante démarre mal. Le Jurassien découvre à l’automne 2020 qu’il est atteint de la maladie de Lyme, transmise par les piqûres de tique provoquant fatigue chronique, douleurs articulaires et faiblesse musculaire. La maladie l’empêche d’abord de "courir plus d’une heure au pic de l’infection". Il abandonne d’ailleurs l’UTMB 2021 au 50e kilomètre à cause d’une "violente baisse d’énergie", convaincu que son état de forme est lié à la maladie de Lyme.

Aujourd’hui, Xavier Thévenard va mieux et ne renonce pas à vivre de l’ultra-trail, comme c’est le cas depuis deux ans. "J’ai trouvé un infectiologue qui prend en compte la chronicité de la maladie. Il m’a bien aidé. Je peux m’entraîner comme avant, me faire plaisir. Être performant sur un ultra-trail, par contre, ça reste encore à prouver sur le terrain ce printemps ou cet été. »

Et si Xavier Thévenard doit lever le pied sur la course, il lui reste plusieurs cordes à son arc : diplômé en menuiserie et en charpente, éducateur sportif en plein air et moniteur de ski… Ce défenseur de l’environnement sera toujours connecté à la nature. Sa maladie ne l’empêchant pas de faire son activité préférée : "Aller en extérieur et contempler les paysages en associant l’effort physique." Et ce peu importe la distance.