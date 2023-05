500 Miles d’Indianapolis: les images du crash de Grosjean, encore malheureux sur la mythique épreuve

Comme lors de l’édition 2022, Romain Grosjean n’a pas pu aller au bout des mythiques 500 Miles d'Indianapolis. Le pilote français a été contraint d’abandonner dimanche après avoir percuté un mur au 150e tour.

Les années se suivent et se ressemblent pour Romain Grosjean aux 500 Miles d’Indianapolis. Déjà contraint à l’abandon lors de l’édition 2022 après une sortie de piste au virage 2 lors du 105e tour de course, le Français de 37 ans a une nouvelle fois dû jeter l’éponge dimanche sur la mythique course d’Indycar.

L’ancien pilote de Formule 1 est parti à la faute au même endroit que l’an passé. Au 150e tour, alors qu’il était 25e, il a perdu le contrôle de sa voiture et a percuté le mur. Quelques instants plus tôt, sa monoplace avait été endommagée après avoir été percutée par son propre coéquipier dans les stands. Un premier accident qui serait à l’origine de celui qui a suivi.

Un drame évité de peu

Autre Français engagé sur ces 500 Miles d’Indianapolis, Simon Pagenaud, vainqueur de l’édition 2019, a connu le même sort que son compatriote. Alors qu’il était bien parti pour signer un Top 10, le Tricolore a dû abandonner à dix tours de l’arrivée après avoir été percuté et envoyé dans le mur par Scott McLaughlin.

Mais l’accident le plus spectaculaire a eu lieu à seize tours de l’arrivée, quand la monoplace de Kyle Kirkwood s'est retournée après avoir très violemment tapé le mur, faute d'avoir pu éviter la McLaren de Felix Rosenqvist partie à la faute. Une de ses roues, arrachée dans le choc, a alors franchi le grillage de protection et s’est envolée au-dessus de la tribune, sans toutefois atteindre les spectateurs. Par miracle, personne n’a été blessé dans cet accident, le pilote américain ayant pu sortir indemne de sa voiture.

Au bout d’un scénario dingue, cette 107e édition des 500 Miles d'Indianapolis a été remportée par l’Américain Josef Newgarden, champion d’IndyCar en 2017 et 2019 mais jamais vainqueur sur la mythique épreuve.