"Il ne faut jamais dire jamais": Romain Grosjean n’exclut pas un retour en F1

Avant le coup d’envoi de sa 3e saison en IndyCar dimanche à St Petersburg, en Floride, le pilote français Romain Grosjean a été interrogé sur un possible retour en Formule 1. L’intéressé ne ferme pas totalement la porte.

Et si Romain Grosjean retrouvait en baquet en F1 ? Trois ans après avoir quitté le paddock à l’issue d’une dernière saison marquée par son grave accident au GP de Bahreïn, le Français de 36 ans est occupé par ses nouveaux défis en IndyCar. Outre-Atlantique, le pilote du team Andretti s’apprête à débuter sa 3e saison dimanche pour l’ouverture du championnat à St-Petersburg, en Floride. Celui qui a signé trois podiums en 30 courses espère connaître enfin le goût de la victoire. Mais il gardera aussi un œil sur le championnat du monde de F1 dont le coup d’envoi sera aussi donné dimanche à Bahreïn (16h).

"Il faut savoir rester ouvert"

Un intérêt d’autant plus grand qu’il y aura trois Grands Prix aux USA cette saison dont un à Las Vegas : "Ça va être un sacré spectacle c'est sûr, promet Romain Grosjean auprès de l'AFP. Ils vont mettre les petits plats dans les grands. Tout le monde attend cette course. La piste ne sera peut-être pas la plus excitante en terme de design, mais elle va traverser le strip et ça sera fantastique à voir."

Dans ce contexte, peut-on imaginer un retour du Français en F1 alors que son écurie, Andretti, s'est associée à General Motors pour s’y faire une place ? L’ex-pilote Lotus et Haas ne ferme aucune porte : "Pour le moment ce n'est pas l'idée. Mais il ne faut jamais dire jamais. J'avais dit que je ne ferais pas les 500 miles d'Indianapolis et je les ai courus. Il faut savoir rester ouvert."