Dakar 2022: Terranova remporte la 6e étape, Loeb perd sa deuxième place

L'Argentin Orlando Terranova (Prodrive) a remporté vendredi la sixième étape du Dakar 2022, sur une spéciale de 348 km, une première depuis 2015 pour sa 14e participation.

Il remet ça, sept ans après. L'Argentin Orlando Terranova (Prodrive) a remporté ce vendredi la sixième étape du Dakar 2022, sur une spéciale de 348 km, une première depuis 2015 pour sa 14e participation.

Le Suédois Mattias Ekstrom, le mieux classé des pilotes Audi hybride, termine deuxième à 1 min 6 sec, devant le Saoudien Yazeed al-Rajhi (Toyota), à 1 min 49 sec, qui réalise la bonne affaire du jour en ravissant la deuxième place au classement général au Français Sébastien Loeb.

Al-Attiyah s'envole

Le Qatarien Nasser al-Attiyah s'envole littéralement au classement, avec désormais 50 minutes d'avance sur ses deux plus proches adversaires.

Régulier et fiable depuis le départ, il perd peu lorsqu'il doit concéder du temps et gagne beaucoup quand la fenêtre s'ouvre. Loeb a encore perdu près de 15 minutes aujourd'hui et semble à court d'arguments sportifs.