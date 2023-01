Dakar 2023: Peterhansel abandonne, Sainz piégé au même endroit sur la sixième étape

C'est une sixième étape qui va faire date sur ce Dakar 2023. Le deuxième du classement général, le Français Stéphane Peterhansel a abandonné après un accident ce vendredi en Arabie saoudite. L'Espagnol Carlos Sainz, également piégé, a dû réparer.

Les 562 kilomètres de l'étape 6 séparant Ha'il de Riyad marquent un tournant vendredi dans ce Dakar version 2023. Déjà mis hors-course en 2022 Stéphane Peterhansel, en course pour la victoire finale, est contraint à l'abandon après un accident intervenu au 200ème kilomètre.

Le pilote français devançait provisoirement Nasser Al-Attiyah de 19 secondes. "Monsieur Dakar" était deuxième du classement général, à 22'36'' du Qatari, après les cinq premières journées de la course.

Son co-pilote, Edouard Boulanger, a été pris en charge par l'équipe médicale du Dakar. Se plaignant de douleurs au dos, il a été héliporté vers l'hôpital de Buraydah pour passer des examens complémentaires.

Sainz et Al Rajhi également piégés

La voie royale s'ouvre devant Nasser Al-Attiyah. Vainqueur l'an dernier, le Qatarien se rapproche inexorablement de son cinquième titre sur le Dakar. Derrière lui, Stéphane Peterhansel a abandonné mais ce n'est pas tout. Le Saoudien, Yazeed Al Rajhi (troisième) a dû s'arrêter pour remédier à un problème mécanique survenu au 216ème kilomètre.

Quatrième, Carlos Sainz a été accidenté au même endroit que son coéquipier chez Audi Peterhansel et voit ses chances de victoire finale disparaître un peu plus dans le désert saoudien. Toutefois, l'Espagnol de 60 ans s'en sort mieux et va s'atteler à réparer avant de repartir.

Après 236 kilomètres d'épreuve ce vendredi, Nasser Al-Attiyah distance les Français Sébastien Loeb et Guerlain Chicherit de respectivement 4'22'' et de 7'20".