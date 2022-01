Dakar: après l'explosion d'un camion d'assistance, le chauffeur témoigne

Document RMC Sport. Un mois après l'explosion du véhicule d'assistance de Camélia Liparoti, son assistant Walter Fortichiari, seul à bord au moment des faits, revient sur les évènements.

Les enquêteurs de la DGSI sont depuis deux jours en Arabie Saoudite pour tenter de récupérer des éléments des incidents survenus avant le début du Dakar. Comme révélé par RMC Sport, la sécurité intérieure s’intéresse de près à l’explosion du camion d’assistance de la pilote Camélia Liparoti (X-Raid Yamaha).

Contacté, Walter Fortichiari seul présent à bord au moment des faits, livre aujourd’hui le récit de cet incident. "Je suis parti à 23 heures pour aller un peu avant sur la liaison, vers la première étape. Je suis sorti de la ville de Djeddah. Il y avait du trafic. Je suis allé prendre de l’essence et après j’ai pris le road-book pour me rendre à Ha’il. Après 80 kilomètres environ, j’ai entendu une grosse explosion. Dans mon rétroviseur, j’ai vu du feu."

Le certificat d'enlèvement du camion de Camélia Liparoti. © RMC Sport

"Une explosion vraiment bizarre"

Très vite, le camion est réduit en cendre. Quelques minutes plus tard, la police se rend sur place. "Dès l’explosion j’ai pensé au pneu. Mais un pneu peut exploser mais il ne prend pas feu… Je me suis rendu compte que cela n’avait donc rien à voir. C’est une explosion vraiment bizarre", poursuit le chauffeur aujourd’hui en Sardaigne pour une nouvelle course. Très vite, ce dernier a décidé de prendre contact avec l’organisateur ASO. "J’ai parlé avec ASO. Pas immédiatement mais après. J’ai raconté ce qu’il s’est passé. On m’a dit que la police allait m’appeler. Mais personne ne m’a contacté, pour me questionner", ajoute Walter Fortichiari.

Selon nos informations, la DGSI tente encore aujourd’hui d’essayer de trouver un lien entre cette affaire et celle de Philippe Boutron. Des faits comparables selon Walter qui a pris connaissance de cet autre problème. "La voiture des autres est restée à côté d’un hôtel, sur la route. Comme mon camion, qui est resté 4-5 jours à côté de l’hôtel Intercontinental. Peut-être qu’un fou s’est donc dit… Peut-être faire quelque sur mon camion. Je ne crois pas que ce soit un problème de sécurité … », conclut l’assistant de Camélia Liparoti. Mais l’amateur de Motocross espère aujourd’hui que les enquêteurs vont chercher à comprendre ce qu’il s’est vraiment passé, en allant voir son camion. Et que l’organisateur se rendra compte que ce sujet est important pour la sécurité de tous.

Le camion après l'explosion. © RMC Sport

Le camion retrouvé sur un parking de stockage

Concernant la deuxième explosion survenue dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, RMC Sport s’est d’abord procuré le certificat d’enlèvement du camion de Camélia Liparoti. Sur ce document on peut lire que "le véhicule a brûlé sur le côté droit."

Dans la vidéo que nous avons pu consulter l’engin est totalement détruit par l’incendie. Le camion d’assistance piloté par Walter Fortichiari a bien été enlevé à 03h05 du matin le 1er janvier avant d’être conduit sur un site de stockage non loin du stade du Roi-Abdallah de Djeddah.

Contacté ce lundi par RMC Sport, un salarié confie que le véhicule se trouve encore sur place comme le montre cette photo. Il a été amené en présence d’un policier et d’un enquêteur. Le gouvernement pourrait le récupérer prochainement pour l’entreposer dans un lieu confidentiel. Ce qui semble être déjà arrivé à celui de Philippe Boutron, dont les enquêteurs français doutent qu’ils pourront retrouver la trace.