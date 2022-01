Dakar: Cette deuxième "explosion" qui intéresse les enquêteurs

INFO RMC SPORT - Le 30 décembre dernier, juste avant le prologue du Dakar, la voiture d’assistance du pilote Philippe Boutron, de Mayeul Barbet et des amis, explose après leur départ de l’hôtel à Djeddah (Arabie saoudite). La nuit suivante un autre véhicule d’assistance, celui de Camélia Liparoti, aurait lui aussi « explosé » selon le chauffeur du camion.

Alors que les investigations avancent autour de l’incident de Philippe Boutron sur le Dakar, une enquête quasi-similaire intéresse la DGSI. Cet autre "événement" s’est produit le lendemain. Précisément dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Le camion d’assistance de Camélia Liparoti décide de faire la liaison entre Djeddah et Ha’il, un peu plus tôt que les autres, puisque le lendemain c’est le grand départ du Dakar. Mais au kilomètre 102, le véhicule de couleur rose est contraint de s’arrêter subitement.

La faute à un premier « boom » assourdissant entendu par l’assistant, nommé Walter. Le seul à être présent au volant de ce camion. Ce dernier pense alors à une crevaison d’un de ses pneus, avant de constater qu’ils sont tous intacts comme le montre une vidéo confiée à RMC Sport. Mais en regardant son rétroviseur, il voit rapidement des flammes au milieu du camion, avant de sauter et de constater une énorme "explosion". Le réservoir est lui retrouvé 50 mètres en amont, avec un trou à l’intérieur. Dès cet instant Camélia Liparoti se retrouve sans rien. Son passeport, son ordinateur et même son téléphone du travail sont perdus dans les cendres.

La pilote franco-italienne n’est pas sur place au moment des faits. Elle était restée à l’hôtel Intercontinental entourée de son écurie X-Raid. Loin de cet engin si précieux, préparé en version camping-car (douche, machine à café, affaires personnelles…) avec à l’arrière une partie atelier pour la course. Il ne possédait rien d’explosif, à l’intérieur, selon ses occupants.

Deux véhicules déjà disparus?

Juste après cet incident, la police locale arrive sur place avec les pompiers saoudiens. En une nuit, les autorités nettoient la scène de l’explosion. Camélia Liparoti et son équipe décident donc d’aller voir le chef de la sécurité d’ASO (Amaury Sport Organisation) qui gère le Dakar. Actuellement, ni l’équipe de la pilote, ni ASO ne savent où se trouve le camion. Un avocat est maintenant chargé de ce dossier. Après l’incident qui a touché l’équipe de Philippe Boutron et cette autre "explosion", ASO avait augmenté la sécurité sur le parcours.

"Ils ont renforcé la sécurité mais on était quand même vulnérable", confie un concurrent. "On avait entendu cette rumeur avant de voir les photos sur l'Instagram de Camélia... C'est totalement dingue, avoue un autre participant. Après on a essayé de ne pas trop en parler et de se concentrer sur la course." poursuit-il. Certains membres de l’équipe de Camélia Liparoti voient des similitudes avec l’attaque contre Philippe Boutron. Pour cette dernière affaire la DGSI espère pouvoir envoyer des enquêteurs sur place cette semaine. Toujours dans l’attente de nouvelles de son camion, la pilote Yamaha a elle pu honorer sa 13e participation en terminant 6e de sa catégorie des prototypes léger.