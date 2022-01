Dakar: De Villiers triomphe en auto, al-Attiyah reprend du temps à Loeb

Giniel De Villiers a remporté la 9e étape du Dakar ce mardi, alors que Sébastien Loeb a perdu du temps sur Nasser al-Attiyah. Chez les motos, Adrien Van Beveren reste dans le coup pour la victoire finale.

Le Sud-Africain Giniel De Villiers (Toyota) a remporté la 9e étape du rallye Dakar mardi, une spéciale de 287 km autour de Wadi ad-Dawasir (sud), au cours de laquelle le leader qatarien du général Nasser al-Attiyah (Toyota) a repris du temps à ses poursuivants. Son dauphin, le Français Sébastien Loeb, qui avait grappillé une partie de son retard ces derniers jours, accuse un déficit d'une minute à l'issue de cette spéciale.



A trois jours de l'arrivée, le Qatarien compte désormais 40 minutes d'avance sur l'ancien champion du monde des rallyes WRC et repousse le troisième au général, le Saoudien Yazeed al-Rajhi (Toyota), à près d'une heure.

Van Beveren sur le podium

Le Chilien Jose Cornejo Florimo (Honda) a remporté mardi l'étape 9 du Dakar 2022, une boucle 287 km autour de Wadi ad-Dawasir (sud), l'Autrichien Matthias Walkner (KTM) prenant la tête au classement général. Après une journée éprouvante sur l'étape 8, les concurrents se sont engagés sur une spéciale plus courte mardi. Pas de gros changements donc, hormis la 14ème place de Sam Sunderland, à 8 minutes du vainqueur, qui laisse donc la première position à Walkner à trois étapes de la fin de course.



Le Français Adrien Van Beveren (Yamaha), neuvième de l'étape, reste à la troisième place au classement à 3 min 56 sec du leader. Le vainqueur 2021 Kevin Benavides (KTM), en mission remontada depuis les premiers jours et une grosse erreur de navigation, récupère encore une place, l'Argentin étant désormais 5ème à 10 minutes.