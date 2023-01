24h du Mans virtuelles: la grosse colère de Verstappen après des problèmes de connexion

Le pilote néerlandais Max Verstappen était l'une des têtes d'affiche de l'édition virtuelle des 24h du Mans. Une course qu'il n'a pas terminée en raison des problèmes de serveurs rencontrés tout au long de la course.

"Super Max" s’est fâché. Le pilote néerlandais Max Verstappen participait à l’un des plus grands événements esport de l’année ce week-end, les 24H du Mans virtuelles, avec Luke Browning, Jeffrey Rietveld et Diogo Pinto. Engagé sur un véhicule du Team Redline, le double champion du monde de Formule 1 a renoncé à poursuivre la course après avoir été déconnecté alors qu’il était en tête. En cause, les problèmes de connexions et de serveurs qui n’ont pas épargné le jeu RFactor 2, que Verstappen a promis de désinstaller. Les soucis rencontrés ont été imputés à une brèche de sécurité par les organisateurs. Informé par son team manager Atze Kerhof que le tour manquant ne lui serait pas redonné, Max Verstappen a renoncé à poursuivre la course.

"'C'est une malchance incroyable', qu’ils disent, c'est juste de l'incompétence, a fustigé Verstappen sur la chaîne Twitch de Redline. Ils ne peuvent même pas contrôler leur propre jeu, c'est déjà la troisième fois que ça m'arrive et que je me fais virer du jeu en faisant cette course. C'est aussi la dernière fois que je participe, à quoi bon se préparer pendant cinq mois pour essayer de gagner ce championnat. On est en tête du championnat, on essaie de gagner cette course qu'on prépare depuis deux mois et ils... ils gèrent ça comme ça… Il y a eu deux drapeaux rouges, ils ont mis ça sur le compte de je ne sais même pas quoi (...) Honnêtement, c'est une blague, on ne peut pas appeler ça un événement, c’est un spectacle de clowns. Je pense que j'ai plus de chance si je vais à Vegas jouer au casino. J'ai plus de chance de gagner. Je pense que je vais désinstaller le jeu. C'est bien. Ça libère un peu d'espace sur le PC. J'espère vraiment que tout le monde va désinstaller le jeu."

C'est une autre voiture du Team Redline qui s'est imposée, l'Oreca 07 n°2 avec Felipe Drugovich, Felix Rosenqvist, Luke Bennett et Chris Lulham. Porsche Coanda a pris la deuxième place avec Ayhancan Güven, Laurin Heinrich, Mitchell deJong et Joshua Rogers sur la n°20.