EN DIRECT, GP d'Autriche: la FIA hausse le ton après le "comportement inacceptable" de certains fans

Ce dimanche, la F1 a publié un communiqué sur son compte Twitter pour dénoncer plusieurs commentaires inacceptables de la part de certains supporters présents à Spielberg pour le Grand Prix d'Autriche. Outre des sifflets anti-sportifs adressés à Lewis Hamilton, plusieurs spectateurs ont dénoncé sur les réseaux sociaux des insultes sexistes et homophobes de la part de certains fans. "Nous prenons cela très au sérieux et nous avons soulevé cela avec le promoteur de la course, la sécurité et nous allons parler avec ceux qui ont rapporté ces incidents. Ce genre de comportements est inacceptable et ne seront pas tolérés", précise le communiqué.

Une partie du public a notamment applaudi la sortie de piste de Lewis Hamilton (Mercedes) vendredi à l'occasion des qualifications.