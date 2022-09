F1: Albon a été placé en soins intensifs après son opération de l’appendicite

Alex Albon a connu des complications après son opération de l’appendicite. Selon Williams, il a eu des problèmes respiratoires et a été placé en soins intensifs. Ce lundi, son écurie rassure tout de même sur son état de santé.

L’opération a mal tourné. Absent du Grand Prix d’Italie ce week-end afin de soigner une appendicite, Alex Albon a connu des complications et des problèmes respiratoires, révèle Williams, son écurie, ce lundi. Le pilote thaïlandais a même été placé en soins intensifs à l’hôpital San Gerardo, à Monza.

"Après l'opération, Alex a souffert de complications anesthésiques postopératoires inattendues qui ont entraîné une insuffisance respiratoire, une complication connue mais peu courante. Il a été ré-intubé et transféré en soins intensifs pour prise en charge", écrit l’écurie Williams dans un communiqué. Avant de se montrer rassurante sur l’état de santé de son pilote.

De retour pour le GP de Singapour ?

"Il a fait d'excellents progrès dans la nuit et a pu être retiré de la ventilation mécanique hier (dimanche) matin. Il a maintenant été transféré dans un service général et devrait rentrer chez lui demain. Il n'y a pas eu d'autres complications. Alex se concentre entièrement sur la récupération et la préparation avant le Grand Prix de Singapour plus tard ce mois-ci."

À en croire Williams, l’ancien pilote de Red Bull pourrait donc faire son retour au volant de sa monoplace dès le 2 octobre pour la prochaine étape du championnat du monde. En son absence, le Néerlandais Nyck de Vries a parftaiement assuré l’intérim en terminant neuvième à Monza ce dimanche.