F1: Porsche rompt les négociations pour un partenariat avec Red Bull

Dans un communiqué publié ce vendredi, Porsche a indiqué l'arrêt des négociations avec Red Bull quant à un partenariat autour d'une entrée en Formule 1 pour la marque allemande en 2026.

L'accord a capoté. Dans un communiqué ce vendredi, Porsche a annoncé la fin des négociations avec Red Bull quant à un partenariat concernant l'écurie de Formule 1 à compter de la saison 2026. Pourtant, un accord de principe avait été trouvé au début de l'été entre les deux marques.

Volkswagen, maison mère de Porsche, entrera déjà dans le paddock en 2026 avec Audi, son autre filiale. L'entreprise allemande avait donné son feu vert pour un rapprochement de Porsche avec Red Bull. "Au cours des derniers mois, Porsche AG et Red Bull GmbH ont discuté de la possibilité d'une entrée de Porsche en Formule 1. Les deux entreprises sont maintenant arrivées à la conclusion que ces discussions ne seront plus poursuivies", indique Porsche.

La F1 reste "attractive" pour Porsche

Pour Audi, rien n'est encore officiel mais un partenariat avec Sauber devrait être annoncé d'ici la fin de l'année 2022. Porsche va devoir maintenant continuer à prospecter pour entrer en Formule 1. "L'idée de départ a toujours été qu'un partenariat serait fondé sur un pied d'égalité, qui inclurait non seulement un partenariat moteur mais aussi l'équipe. Cela n'a pas pu être réalisé, poursuit le communiqué de Porsche. Alors que les changements de réglementation ont été finalisés, le championnat demeure néanmoins un environnement attractif pour Porsche, qui continuera à le surveiller."

Porsche, comme Audi, est un acteur déjà bien connu des catégories d'endurance. Lors de la confirmation de l'arrivée d'Audi en 2026, la FIA soulignait que cette nouvelle coïncidait avec "de nouvelles réglementations sur les unités motrices, conçues spécifiquement pour permettre aux nouveaux arrivants de rejoindre le sport à un niveau compétitif". C'est-à-dire que les V6 actuels seront remplacés d'ici quatre ans par des modèles avec plus de puissance électrique et des carburants "100% durables", deux aspects qui ont contribué à convaincre Audi de s'engager dans la compétition et qui intéressent aussi forcément Porsche.

Reste à savoir avec qui Porsche pourra discuter désormais pour une entrée en Formule 1. Récemment, Michael Andretti, propriétaire de l'écurie éponyme évoluant en IndyCar, a effectué une demande auprès de la FIA pour intégrer le paddock, qui pourrait alors intégrer une onzième équipe. De quoi peut-être permettre un rapprochement avec Porsche. De son côté, Red Bull souhaite garder son identité et travaille sur son propre moteur. L'écurie autrichienne travaille actuellement avec Honda.