F1: Alonso prolonge d'une saison avec Alpine

L'écurie Alpine a annoncé ce jeudi la prolongation d'une année du contrat de Fernando Alonso. Le pilote espagnol de 40 ans est désormais lié avec la formation française jusqu'en 2022 et continuera de faire équipe avec Esteban Ocon.

Revenu en Formule 1 pour cette saison 2021, Fernando Alonso continue l'aventure avec l'écurie Alpine. Si son coéquipier Esteban Ocon avait prolongé de 3 saisons son contrat en début d'année, Fernando Alonso a signé un nouveau bail jusqu'en 2022, comme l'indique un communiqué de sa formation ce jeudi.

"Alpine F1 Team est ravie d’annoncer que le double Champion du Monde de Formule 1 Fernando Alonso continuera de la représenter en 2022 au côté d’Esteban Ocon. Le prolongement du contrat de l’Espagnol marque la poursuite d’une collaboration forte après une première victoire historique au Grand Prix de Hongrie dans laquelle Fernando a joué un rôle central, a communiqué l'écurie française. Dans ce duo confirmé pour 2022, les deux hommes offrent le juste équilibre entre jeunesse et expérience."

Alonso décisif lors de la victoire d'Ocon en Hongrie

Après un congé sabbatique de deux ans avec le monde de la Formule 1, Fernando Alonso n'a pas mis longtemps pour prouver ses immenses qualités de pilote, comme en témoigne encore sa résistance à Lewis Hamilton lors du dernier Grand Prix de Hongrie, contribuant à la victoire d'Esteban Ocon, son coéquipier. Sur le circuit du Hungaroring, le vétéran de 40 ans avait signé la 4e place, son meilleur résultat de la saison.

Champion du monde de Formule 1 en 2005 et 2006, avec Renault dont Alpine est le prolongement, Fernando Alonso va avoir l'occasion de continuer à forger sa légende. Il totalise 322 départs de Grands Prix, pour 32 victoires et 97 podiums au cours de sa longue carrière, commencée en 2001. "Fernando nous a tous impressionnés depuis son retour en début d'année", explique le PDG d'Alpine, Laurent Rossi.

"Je me suis senti chez moi dès que je suis revenu dans cette équipe et j'ai été accueilli à bras ouverts, s'est félicité Fernando Alonso. La saison a été difficile pour tout le monde mais nous avons progressé en équipe et le résultat en Hongrie en est un bon exemple."

Fernando Alonso se trouvait samedi dernier aux 24 heures du Mans, où il a réalisé une démonstration pour les spectateurs, au volant de sa monoplace. Après une pause estivale d'un mois, la Formule 1 reprendra ses droits ce week-end avec le Grand Prix de Belgique. Avec 38 points, l'Espagnol est classé 11e au championnat du monde des pilotes, derrière son coéquipier Esteban Ocon.