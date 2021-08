Formule 1: Netflix dévoile la bande-annonce du documentaire sur Schumacher

Netflix a dévoilé ce mercredi la bande-annonce du documentaire consacré à Michael Schumacher. Sobrement intitulé "Schumacher", il sort le 15 septembre prochain et proposera des images exclusives du septuple champion du monde.

Le documentaire est l'un des évènements de la rentrée pour tous les fans de Formule 1. Schumacher, modestement présenté par Netflix comme "l'ultime documentaire sur LA légende de la F1", débarque sur les écrans le 15 septembre prochain. À tout juste trois semaines de l'évènement, la plateforme américaine en a dévoilé ce mercredi la bande-annonce.

Dans une vidéo d'une minute 40, Netflix propose des extraits du film montrant de nombreuses images d'archive. D'abord du pilote allemand en compagnie de sa famille, dans un cadre privé, puis des images de course, histoire de bien saisir le destin sportif hors norme de ce champion d'exception.

Le film a été approuvé par la famille

"Le documentaire explore les nombreuses facettes qui ont fait et définissent cet athlète complexe et l'accompagne dans son ascension fulgurante dans ce sport exigeant et dangereux", expliquaient les producteurs fin juillet. "Ce n'est pas seulement son esprit combatif et sa recherche de la perfection qui définissent Michael Schumacher en tant que personne. Au cœur de l'histoire de Michael se trouvent ses parents, ses enfants et Corinna Schumacher, son plus grand soutien et l'amour de sa vie. Ils sont maintenant prêts à raconter son histoire..."

Le film, réalisé par Vanessa Nöcker, dure très exactement 112 minutes. Il a été approuvé par la famille de la légende de la F1, dont plusieurs membres apparaissent à l'écran pour livrer leur témoignage. Le fils du Baron Rouge, Mick Schumacher, engagé en F1 avec Haas depuis cette saison, explique par exemple que son père a été une inspiration pour lui. Le quadruple champion du monde allemand Sebastian Vettel apparaît également face caméra dans la bande-annonce.

"Schumacher" sort presque huit ans après le très grave accident de ski du pilote allemand survenu en décembre 2013 à Méribel, en Savoie. Depuis, sa famille est restée très discrète sur l'évolution de son état de santé.