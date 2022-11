F1: Binotto, Vasseur, Leclerc, Sainz... fin de saison très agitée chez la Scuderia

Chez Ferrari, les relations seraient tendues entre Charles Leclerc et Mattia Binotto, qui pourrait perdre son poste de directeur d'écurie au profit du Français Frédéric Vasseur.

Rien ne va plus chez Ferrari. Incapable de capitaliser sur son net avantage des premières courses de cette saison 2022 de Formule 1, l'écurie italienne s'est sabordée avec des erreurs stratégiques faisant le bonheur de Red Bull et de Max Verstappen. La situation est devenue embarrassante au Brésil avec la victoire de Mercedes, de retour aux affaires après une surprenante traversée du désert.

Cette cascade de résultats pourrait bien aboutir à une mise à l'écart de Mattia Binotto, le directeur de l'écurie, malgré un démenti officiel qui n'empêche pas la presse de distiller de nombreuses informations sur le remaniement qui semble se préparer. Avec en filigrane, une prise de pouvoir de Charles Leclerc.

Binotto et Leclerc ne se parleraient plus

Plusieurs sources font état de relations froides entre Mattia Binotto et Charles Leclerc. C'est notamment le cas du Corriere della Sera, qui fait un parallèle loin d'être anodin avec les querelles entre Fernando Alonso et ses directeurs d'écurie chez McLaren et Ferrari. L'Équipe va plus loin: le pilote monégasque ne parlerait plus au dirigeant italien depuis le GP de Grande-Bretagne, disputé en juillet.

Cette course avait été marquée par un choix stratégique décrié, obligeant Charles Leclerc à se sacrifier pour faire gagner Carlos Sainz Jr. Des images avaient ensuite montré Mattia Binotto semblant rabrouer le Monégasque, très mécontent d'avoir été contraint de lâcher d'énièmes points dans la course au titre de champion du monde et lassé de vivre dans la frustration depuis son arrivée en 2019.

Leclerc, proche du président de Ferrari et de Vasseur

Les deux médias soulignent aussi un certain rapprochement entre le talentueux pilote et John Elkann, le président de Ferrari. Le Corriere della Sera note que les deux hommes se fréquentent et font preuve d'une sympathie mutuelle. Cette bonne entente pourrait permettre à Charles Leclerc, sous contrat jusqu'en 2024, de solidifier son statut de n°1 devant son coéquipier Carlos Sainz Jr. D'autant qu'au Brésil, l'écurie ne lui a pas donné l'autorisation de dépasser l'Espagnol, alors que la bataille fait rage avec Sergio Pérez (Red Bull) pour la deuxième place au championnat du monde. Dans cette optique, la rumeur du remplacement de Mattia Binotto par Frédéric Vasseur prend tout son sens.

L'amitié entre Vasseur et Leclerc n'est un secret pour personne dans le paddock. À la tête d'Alfa Romeo, le Français de 54 ans a été chez Sauber le premier patron de Charles Leclerc en F1 (2018). Mais leur collaboration avait débuté avant: c'est chez ART Grand Prix, l'écurie fondée par le dirigeant, que le prodige a été sacré champion de GP3 en 2016 (l'équivalent de la Formule 3 aujourd'hui).

Pour l'heure, deux sons de cloche circulent à Maranello concernant "Fred" Vasseur, par ailleurs apprécié de Carlos Tavares, directeur de Stellantis, qui partage des actionnaires avec le constructeur. Mais le bruit d'un départ de Mattia Binotto (et du stratège en chef Iñaki Rueda) résiste au démenti de l'état-major. Pour l'heure, le dirigeant Italien se contente de justifier en coulisses le fait que Mercedes soit devenue l'écurie n°2 derrière Red Bull. En cause: l'arrêt du développement de la voiture 2022 pour se concentrer sur 2023. Mais Ferrari estime peut-être que cet argument ne tient plus.