F1: la presse italienne annonce le départ de Binotto, Ferrari dément

Le président de Ferrari John Elkann a décidé de switcher à partir janvier entre l'actuelle team principal de Mattia Binotto et le Français Frédéric Vasseur qui dirige l'Alfa Romeo-Sauber. Il va devenir directeur de l'équipe Ferrari.

Changement de directeur d'équipe en vue chez Ferrari. Mattia Binotto ne sera plus le directeur d'équipe en F1 à partir de janvier. Frédéric Vasseur d'Alfa Romeo va le remplacer, annonce la Gazzetta Dello Sport. L'ingénieur français avait déjà été sondé l'été dernier par le président de Ferrari, John Elkann, comme éventuelle alternative à Mattia Binotto. L'option avait finalement été abandonnée, temporairement.

Frédéric Vasseur était toujours sur la short-list grâce à la relation avec la haute direction du groupe Stellantis construite au cours de ces années de gestion de Sauber, sous la marque Alfa Romeo. Ferrari vit un véritable tournant, presque une révolution. Véritable homme de course, avec un passé de gestion de nombreuses équipes dans les ligues mineures, Frédéric Vasseur offre une expérience plus impressionante que celle de Mattia Binotto. Ancien responsable du moteur et directeur technique de Ferrari, il avait fini par devenir directeur d'équipe.

L'esquisse d'un nouveau cycle

En désignant Frédéric Vasseur comme directeur d'équipe, Ferrari espère esquisser un nouveau cycle, comme l'écrit le quotidien italien. Mattia Binotto fait les frais d'un quadriennal 2019-2022 où la lutte pour le titre de champion du monde F1 a toujours fait défaut, et de décisions stratégiques ratées à l'occasion de plusieurs Grands Prix. Il part avec la satisfaction d'avoir mené son équipe au succès (Charles Leclerc à trois reprises) cette année après deux saisons difficiles. L'idée de Ferrari est de démarrer un nouveau cycle avec le nouveau règlement technique introduit en 2022.

[UPDATE 15h35] Dans un communiqué, Ferrari a tenu à démentir les rumeurs d'un départ. "Contrairement aux spéculations de certains médias concernant la position de Mattia Binotto, Ferrari informe que ces rumeurs sont totalement infondées", explique l'écurie italienne.