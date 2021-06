F1 GP d'Azerbaïdjan en direct: Red Bull et Ferrari à la lutte en qualifs

Suivez en direct avec RMC Sport les qualifs du Grand Prix d'Azerbaïdjan, à Bakou (14h). Avec Max Verstappen et Sergio Perez, les Red Bull ont réussi les meilleurs temps des essais libres 1 et 2, devant les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz. Les Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas sont en retrait.