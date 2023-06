F1 (GP du Canada): Gasly "absolument dégoûté" après une manœuvre dangereuse de Sainz

Rapidement éliminé lors des qualifications du Grand Prix du Canada de Formule 1, Pierre Gasly a été gêné par la Ferrari de l'Espagnol Carlos Sainz et a laissé éclater sa colère.

"Je suis absolument dégoûté." Seulement 17e des qualifications du Grand Prix du Canada de Formule 1, Pierre Gasly (Alpine) avait bien du mal à cacher sa déception samedi. En cause : un mouvement de course de Carlos Sainz (Ferrari), qui l'a privé de Q2 dans son dernier tour. En fin de Q1, le Normand était en train d’effectuer un dernier tour lancé susceptible de le placer parmi les qualifiés. Mais au bout d’une longue ligne droite, le pilote tricolore a été contraint de couper la chicane pour éviter de percuter Sainz, au ralenti, alors que lui arrivait à pleine vitesse. S’il n’y a pas eu de casse, la scène a provoqué l'élimination précoce d’un Gasly remonté comme jamais.

"Je suis juste écœuré"

"C’est extrêmement dangereux ce qui s’est passé devant moi avec Carlos, a-t-il déploré au micro de Canal+. Ce n’est pas la première fois que cela arrive avec lui. C’est un tour qui nous mettait facilement dans le top 6. Cela a bien marché tout le week-end et cela nous ruine la qualif'. Je suis juste écœuré. Peu importe la pénalité, cela ne nous donnera pas la position sur laquelle on aurait dû se qualifier donc honnêtement peu m’importe. C’est juste extrêmement dangereux donc j’espère que le règlement et les pénalités seront respectées mais je ne comprends pas l’utilité de ce comportement en piste (Sainz a écopé de trois places de pénalité sur la grille, ndlr)."

"Cela aurait pu être bien plus grave si j’avais essayé de prendre ce virage, a poursuivi Gasly. Ce que je veux c’est faire des bons résultats, marquer des points et pour cela il faut faire de bonnes qualifs'. Le comportement antisportif d’autres pilotes c’est hors de notre contrôle. Il va falloir se concentrer pour demain (dimanche) et essayer de sauver ce qu’on peut." "Je n'ai rien fait de mal", s'est défendu de son côté Sainz. Lors de la troisième séance d'essais libres, l'Espagnol s’était déjà fait remarquer pour de mauvaises raisons en gênant à plusieurs reprises Alexander Albon (Williams). Seul lot de consolation pour Gasly : il partira finalement de la 15e place sur la grille ce dimanche (20h) au Canada après des sanctions infligées au Japonais Yuki Tsunoda (AlphaTauri) et au Canadien Lance Stroll (Aston Martin).