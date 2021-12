F1: Hamilton-Verstappen, ce qu'il faut attendre des deux dernières courses bouillantes de la saison

Il n'y a que huit points d'écart entre le leader Max Verstappen (Red Bull) et le tenant du titre Lewis Hamilton (Mercedes) au classement du championnat du monde de Formule 1, à deux courses de la fin de la saison. Le premier acte de ce dénouement est prévu ce dimanche 5 décembre, en Arabie Saoudite.

C'est la dernière ligne droite. Après une semaine de pause, la Formule 1 conclut sa saison 2021 avec le GP d'Arabie Saoudite (5 décembre) puis celui d'Abou Dhabi aux Émirats Arabes Unis (12 décembre). Pour la première fois depuis 2016, le titre de champion du monde pourrait se jouer de façon épique lors de la dernière course, si le Covid-19 ne s'en mêle pas.

Avant le départ de la 21e manche à Djeddah, seulement huit points séparent le leader néerlandais Max Verstappen (351,5 points, Red Bull) du tenant du titre britannique Lewis Hamilton (343,5 pts, Mercedes). Ce duel peut s'achever dès ce dimanche.

· Le circuit d'Arabie Saoudite est nouveau

Après le premier GP du Qatar de l'histoire de la F1, place au premier GP d'Arabie Saoudite. Il se dispute sur le circuit urbain de Djeddah, dont le chantier s'est terminé à un rythme effrené au cours des dernières semaines. Tous les pilotes découvrent donc le tracé. Même si des essais ont pu être menés sur simulateur, le paddock est plongé dans l'inconnu. La piste ayant été livrée très tardivement, des surprises pourraient survenir avec l'usure des pneus.

Comme à Singapour, cette course de 50 tours se disputera de nuit. Autre particularité: le départ de la course ne sera pas donné à une heure pile, mais à 18h30.

· Le programme en Arabie Saoudite

► Vendredi 3 décembre

Essais libres 1: 14h30 (heure de Paris)

Essais libres 2: 18h00

► Samedi 4 décembre

Essais libres 3: 15h00

Qualification: 18h00

► Dimanche 5 décembre

Course: 18h30

· Qui est favori?

Le circuit urbain d'Arabie Saoudite est donc une grande inconnue en conditions réelles pour tous les acteurs. L'architecte de ce tracé, Carsten Tilke, a déclaré sur TalkSport: "Ça pourrait aller dans les deux sens. D'un côté, c'est très rapide, donc le moteur est important, mais d'un autre côté, il y a beaucoup de virages". Pour beaucoup, Mercedes a néanmoins une longueur d'avance grâce à sa vitesse de pointe. "La prochaine piste devrait sans doute favoriser Mercedes", a d'ailleurs affirmé Christian Horner, le patron de Red Bull, même si ce genre de déclaration a aussi pour but de mettre la pression sur l'adversaire.

À Abu Dhabi, 7 des 12 éditions ont été remportées par Mercedes. Le circuit actuel favorise la monoplace allemande, grâce à la puissance de son moteur qui peut pleinement s'exprimer dans les très longues lignes droites de ce tracé. Dans l'ère actuelle des moteurs V6 hybrides, la marque à l'étoile n'a laissé échapper que la course de 2020, remportée par... Max Verstappen. C'est toutefois à relativiser: Lewis Hamilton avait déjà assuré son 7e titre de champion du monde, et il se remettait à peine d'une contamination au coronavirus. Mais pour cette fin de saison 2021, un élément nouveau est à prendre en compte: plusieurs virages lents du dernier secteur ont été remplacés par une longue courbe. Ce qui fait dire à Christian Horner: "Avec les modifications apportées, qui sait?"

Au-delà des caractéristiques des deux circuits, la dynamique est nettement en faveur de Lewis Hamilton. Sur les trois derniers GP qui se sont enchaînés (Mexique, Brésil, Qatar), le septuple champion a récolté 68 points, contre 64 pour Max Verstappen. Cela s'explique notamment par un changement de moteur, qui permet à la Mercedes de mettre la gomme en se souciant beaucoup moins de la fiabilité. Et dans le même temps, Red Bull a dernièrement perdu en performance aérodynamique en raison de problèmes sur son aileron arrière.

· Verstappen peut être sacré en Arabie Saoudite

En fonction de ce que fait Lewis Hamilton, Max Verstappen a potentiellement une balle de match dès ce dimanche en Arabie Saoudite. Quatre scénarios lui permettent d'être champion du monde avant la dernière course aux Émirats Arabes Unis. Pour rappel, le barème des points est le suivant: 25 points pour la victoire, 18 pour la 2e place, 15 pour la 3e place. Un point supplémentaire est attribué pour le meilleur tour en course, à condition de finir dans le top 10. La victoire avec le meilleur tour rapporte donc 26 points.

Verstappen sera champion en Arabie Saoudite s'il finit...

► 1er avec le meilleur tour, et que Hamilton ne fait pas mieux que 6e.

► 1er sans le meilleur tour, et que Hamilton ne fait pas mieux que 7e.

► 2e avec le meilleur tour, et que Hamilton ne fait pas mieux que 10e.

► 2e sans le meilleur tour, et que Hamilton ne fait pas mieux que 11e.

· Quid des autres pilotes?

Sergio Pérez, équipier mexicain de Max Verstappen, et Valtteri Bottas, bras droit finlandais de Lewis Hamilton, auront peut-être un rôle déterminant dans ce duel dantesque pour le titre. Les stratégies de Mercedes et de Red Bull vont en grande partie reposer sur eux, afin d'essayer de ralentir l'adversaire par le jeu des arrêts au stand et de la gestion des pneus.

Pour le reste de la grille, la lutte est serrée pour la 5e place, celle du "meilleur des autres". Pour l'heure, le jeune Lando Norris (McLaren) compte 153 points, soit un seul d'avance sur Charles Leclerc (Ferrari). Mais Carlos Sainz, coéquipier de ce dernier, est aussi bien placé avec ses 145,5 points. Pierre Gasly, pilote français le mieux classé, pointe au 9e rang avec 92 points. Esteban Ocon, avec Alpine, est 11e.