F1: James Vowles prend la tête de Williams

L’ancien ingénieur de la stratégie de Mercedes, James Vowles, devient le nouveau patron de Williams.

C’est la grande nouvelle de la semaine dans le monde de la Formule 1. Vendredi, la team Williams Racing, a annoncé via un communiqué, l’arrivée de l’ancien directeur de la stratégie Mercedes, James Vowles. Il remplace l’Allemand Jost Capito, fraichement licencié il y a tout juste un mois, ainsi que son directeur technique français François-Xavier Demaison.

Une nouvelle qui va donner le sourire aux fans de l’écurie britannique puisque James Vowles était considéré comme un véritable pilier chez les Flèches d’Argents. Un nouveau, mais surtout un gros défi l’attend puisque Williams a occupé, à deux reprises, la dernière place du classement constructeur sur les trois dernières saisons.

Pas de quoi effrayer l’Anglais de 43 ans, qui est un homme d’expérience, avec ses vingt et une années dans le paddock. Il a commencé sa carrière chez Honda Racing avec laquelle il a connu des moments difficiles, avant de remonter la tête avec BrawnGP, où il sera champion en 2009. Il rejoindra ensuite Mercedes Petronas. Au total, James Vowles remportera neuf championnats constructeurs et plus de cent Grand Prix.

Williams en phase de transition

En aout 2020, l’écurie fondée en 1977 par Franck Williams, est rachetée par le fond d’investissement américain Dorilton Capital. Depuis cette date, elle a connu de nombreux changements, notamment à la tête de l’équipe. Peu après l’annonce du rachat, Claire Williams quitte son rôle de "team principal", c’est Simon Roberts qui prend sa place. Un an plus tard, il est à son tour remplacé par Jost Capito.

Du coté des pilotes, un turnover a également été opéré. A défaut d’avoir pu conserver George Russell, parti chez Mercedes, le constructeur recrute Alexander Albon, la saison passée. Concernant l’édition 2023, Nicholas Latiffi n’a pas vu son contrat reconduit. C’est l’Américain Logan Sargeant qui prend son volant.

Les amateurs de Formule 1 vont découvrir la livrée de la monoplace 2023, le 6 février prochain. Quant à James Vowles, il prendra ses fonctions le 20 février.