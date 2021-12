F1: Jean Todt proche d'un retour chez Ferrari

Directeur de l’écurie Ferrari entre 1993 et 2008, Jean Todt pourrait y effectuer son retour l'année prochaine. D’après le Corriere della Serra, il existerait des discussions entre les deux parties. Un rôle de "super consultant" aurait été avancé.

Dirigeant de 1993 à 2008 de l’écurie Scuderia Ferrari, Jean Todt, qui verra son mandat à la présidence de la Fédération internationale de l’automobile se terminer le 17 décembre, serait en discussion avec l’équipe italienne pour un retour.

Selon le Corriere della Serra le Français pourrait revenir dans un rôle de "super consultant", ce qui amènerait un poids politique évident à Ferrari, mais rien n’est encore bouclé. Le média italien précise que même si le président de l’écurie, John Elkann, n’est pas fermé à cette idée, ce dernier n’a pas encore pris de décision définitive. Pour rappel, Jean Todt a décroché 14 titres mondiaux, avec six titres pilotes et 8 constructeurs, lors de son passage à Maranello.

Une arrivée de l’homme de 76 ans permettrait au directeur de l’équipe Mattia Binotto de moins se soucier des tâches extra-sportives.

Jean Todt sur son départ de la FIA

Après trois mandats à la tête de la FIA, Jean Todt s’était exprimé il y a quelques temps auprès de BeIN Sport sur son départ qui interviendra au milieu du mois de décembre: "J’en parle souvent avec des proches et je dis que je suis content à 70% et probablement un petit peu triste à 30%. Vous voyez donc que je suis beaucoup plus positif sur le fait de partir après 12 ans".

À peine parti, le Français pourrait déjà se remettre au travail au sein d’une équipe qu’il connaît bien.