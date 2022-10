F1: la FIA reporte la révélation de son rapport d'audit financier après la polémique visant Red Bull

Depuis plusieurs jours, la rumeur d'une possible violation du plafond budgétaire en 2021 de la part de l'écurie Red Bull agite le paddock. Alors que l'audit financier de la FIA était attendu ce mercredi, celui-ci a été reporté au 10 octobre prochain.

Il faudra encore attendre un peu avant de mettre fin à la polémique visant Red Bull. Soupçonnée d'avoir allègrement dépassé le plafond budgétaire fixé pour toutes les équipes du paddock en 2021, l'écurie Red Bull est dans l'oeil du cyclone.

Mercredi, la publication des certificats devait permettre de lever le voile sur cette prétendue infraction de la marque autrichienne mais, finalement, la FIA a décidé de reporter sa décision au lundi 10 octobre, comme elle l'indique dans un communiqué.

Réponse le 10 octobre de la FIA

"L'analyse des soumissions financières est un processus long et complexe qui est en cours et qui sera conclu pour permettre la publication des certificats le lundi 10 octobre. Le règlement financier a été approuvé à l'unanimité par tous les concurrents, qui ont travaillé de manière positive et en collaboration avec laAdministration du plafonnement des coûts de la FIA tout au long de cette première année sous le règlement financier. Comme indiqué précédemment, il y a eu des spéculations et des conjectures importantes et non fondées à ce sujet, et la FIA réitère que jusqu'à ce qu'elle soit finalisée, aucune autre information ne sera fournie."

L'écurie Red Bull confiante malgré des sanctions potentielles

Vendredi dernier, le patron de Red Bull, Christian Horner, s'était defendu être au courant de quelconque dépassement budgétaire de la part de son équipe. "Je ne suis certainement pas au courant. Les comptes ont tous été transmis en mars dernier. Cela a été un long processus avec la FIA (...) Je pense que notre déclaration était assurément inférieure au plafond."

Celui qui a décroché l'an passé son premier titre mondial, Max Verstappen, avait quant à lui réagi un peu plus vigoureusement. "D'autres équipes parlent alors qu'elles n'ont aucune information, donc je trouve cela un peu idiot. Fermez vos bouches", lâchait-il après sa septième place lors du Grand Prix de Singapour.

En ce qui concerne les sanctions encourues, la FIA établit dans ses statuts deux types d'infractions: mineure en deçà de 5% du plafond ou importante, au-delà de 5%. Face à un dépassement de budget, des sanctions peuvent être décidées, allant d'une simple réprimande ou amende financière à l'exclusion du championnat, en passant par des retraits de points au championnat pilotes et/ou constructeurs.