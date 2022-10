F1: tension à Singapour, Wolff et Binotto s'allient face à Red Bull dans l'affaire du plafond budgétaire

Face à Red Bull, suspectée d'avoir dépassé le plafond budgétaire de la saison 2021 de F1, Ferrari, Mercedes et les autres écuries réclament une sanction exemplaire de la FIA.

Apparus plutôt complices à la sortie d'une réunion dans le paddock du Grand Prix de Singapour, vendredi soir, les directeurs d'écurie Toto Wolff (Mercedes) et Mattia Binotto (Ferrari) montent une alliance de circonstance contre Christian Horner et Red Bull. Les deux hommes forts ont bien l'intention d'exercer une intense pression médiatique sur la Fédération internationale de l'automobile (FIA) afin qu'une sanction exemplaire soit infligée à l'équipe du champion du monde Max Verstappen, suspectée d'avoir largement enfreint le plafond budgétaire de la rocambolesque saison 2021 de Formule 1.

Depuis que l'affaire a éclaté, alors même que la FIA n'a pas encore dévoilé son rapport sur les comptes de la saison passée, tout le monde se demande si le premier titre de Max Verstappen est en danger. Toto Wolff, qui n'a toujours pas digéré Abu Dhabi, rêve sans doute encore d'obtenir justice pour Lewis Hamilton en récupérant le titre de champion du monde des pilotes de la saison passée. Mattia Binotto se retrouve quant à lui avec l'opportunité de récupérer une place au classement constructeurs de l'an dernier et de mettre du désordre dans les rangs de ceux qui empêchent Charles Leclerc d'être en tête.

"C'est vital que le règlement soit appliqué avec sévérité"

"C'est du lourd. Du très lourd. (...) Je ne sais pas combien de dizaines de millions nous avons dû restructurer et retrancher pour être sous le plafond. Et s'il y en a un qui a repoussé les limites, chaque million [qui n'est pas dépensé] est un énorme désavantage", a dénoncé Toto Wolff, sans manquer de préciser que du personnel avait dû être écarté et que la monoplace actuelle devait se contenter de pièces usées.

"Le plafonnement des coûts est probablement l'évolution la plus importante de la réglementation afin de maintenir un terrain de jeu équitable, a ajouté le dirigeant autrichien, selon la retranscription de Motorsport. Et pour permettre aux équipes qui n'ont pas des moyens complets de rattraper leur retard. Il est donc très important que ces règlements soient suivis".

"Plus grave que de tricher en piste"

Cet avis est donc totalement partagé par Ferrari, qui avait accumulé 262 points de retard sur Red Bull au championnat du monde des constructeurs en 2022. "C'est vital que le règlement soit appliqué avec la sévérité maximum, a clamé le directeur de course de l'écurie italienne Laurent Mekies sur Canal+. En matière de temps au tour, c'est gigantesque. Ce serait comme rouler avec une voiture sous le poids ou deux ou trois améliorations pendant l'année".

Les autres écuries ne sont pas plus tendres. "C'est plus grave que de tricher sur la voiture en piste", a dénoncé Josh Capito, patron de Williams. Frédéric Vasseur, en charge d'Alfa Romeo, va dans le même sens: "Pour moi, le plafond budgétaire est la meilleur des réglementations des 30 dernières années en F1, a-t-il dit au micro de la chaîne cryptée. On a été déclassés d'une course pour 0,9 millimètres sur l'aileron avant. Mercedes a probablement perdu le titre à São Paulo l'année dernière pour 1 millimètre de DRS".

"C'est diffamatoire"

Christian Horner a fini par monter au créneau, pour s'indigner de ces commentaires et brandir la menace d'une action en justice: "Nous prendrons cela très au sérieux et étudierons toutes les options à notre disposition. Il est absolument inacceptable de faire les commentaires qui ont été prononcés hier. C'est totalement diffamatoire".

Le rapport de la FIA sera dévoilé le 5 octobre. Un porte-parole a déclaré que l'évaluation des données financières était encore de finalisation. "Les infractions présumées au règlement financier, le cas échéant, seront traitées selon la procédure officielle prévue par le règlement", ajoute la FIA, bien qu'aucun barème ne soit prévu.