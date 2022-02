F1: le genou à terre contre le racisme ne fera plus partie du protocole d'avant-course

Le protocole d'avant-course de la saison 2022 de F1 ne comportera plus de moment réservé aux pilotes pour poser le genou à terre ou montrer leur opposition aux discriminations, a fait savoir le PDG de la discipline Stefano Domenicali.

Pour la saison 2022 de Formule 1, les pilotes n'auront plus de moment réservé dans le protocole d'avant-course pour s'agenouiller. Ils auront encore le droit d'effectuer ce geste militant contre les discriminations, que le mouvement Black Lives Matter a popularisé. Mais cette initiative ne sera plus intégrée au cérémonial officiel, qui imposait jusqu'à présent aux pilotes, y compris ceux qui restaient debout ou souhaitaient défendre cette cause d'une manière, de se réunir autour d'une bannière "We Race As One". L'information a été annoncée par Stefano Domenicali, le PDG de la discipline, dans une interview diffusée mardi par Sky Sports.

"Je pense que le geste a été important car nous devons respecter tout le monde, comme toujours. Mais à présent, il est temps d'aller de l'avant et de prendre d'autres mesures. Nous devions nous assurer que ce que nous faisions était important pour montrer l'intention de la Formule 1 dans des choses qui étaient vraiment importantes pour le monde. Je pense qu'il s'agit maintenant de passer du geste à l'action. L'action consiste maintenant à se concentrer sur la diversité de notre communauté, et c'est la première étape", a déclaré le dirigeant italien. Mercedes, qui peut compter sur Lewis Hamilton pour être en première ligne concernant la lutte contre les discriminations, soutiendrait cette position officielle de la F1.

Un geste présent depuis 2020

Le genou à terre est apparu en F1 durant l'été 2020, au début de la saison qui avait été décalée par la pandémie de coronavirus. Plusieurs pilotes avaient décidé d'agir pour soutenir le mouvement Black Lives Matter, à la suite des manifestations survenues aux États-Unis après la mort de George Floyd. La F1 avait alors décidé d'institutionnaliser ce geste, qui a perduré au cours de la saison 2021.

Le geste du genou à terre continue à être réalisé dans le football, notamment en Angleterre. Au cours des derniers mois, cette action, réalisée avant les coups d'envoi, a fait l'objet de sifflets de spectateurs. Par ailleurs, des joueurs, noirs, ont fait savoir l'année passée qu'ils n'étaient plus d'accord pour s'agenouiller systématiquement. "J'ai grandi avec mes parents qui m'ont appris à être fier d'être noir, quoiqu'il arrive, et je pense qu'on devrait garder la tête haute", avait notamment déclaré Wilfried Zaha, international anglais de Crystal Palace, en février 2021.