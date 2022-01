F1: Ogier estime qu'Hamilton "a été volé" lors du dernier GP de la saison

Interrogé sur la possible retraite de Lewis Hamilton jeudi dans le Super Moscato Show, l’octuple champion du monde WRC Sébastien Ogier est convaincu que le Britannique va poursuivre sa carrière en Formule 1 même si la perte de son titre, lors de l’ultime Grand Prix à Abu Dhabi est injuste selon lui.

Reviendra, reviendra pas ? Le doute plane toujours quant à l’avenir de Lewis Hamilton en Formule 1. Déchu de son titre de champion du monde il y a quelques semaines à Abu Dhabi, lors d’un ultime Grand Prix complètement fou, le pilote Mercedes qui a dû donner sa couronne à Max Verstappen, s’est muré depuis dans le silence. Mais pour Sébastien Ogier, son aventure sur les circuits n'est pas terminée.

"C’est du vol"

"Je pense qu’il va revenir, a estimé l'octuple champion du monde WRC, jeudi dans le Super Moscato Show sur RMC. Il est dans un environnement ultra-compétitif avec la meilleure équipe du moment. Ça a dû être très difficile à encaisser pour lui. Il a vraiment eu l’impression d’être volé. Il a été volé, n’ayons pas peur de le dire. Même si j’ai beaucoup de respect pour Max Verstappen, il a fait une super saison mais sur le dernier week-end… "

Et Sébastien Ogier de développer : "Lewis domine la course, il est devant jusqu’à la fin. Et malheureusement pour lui, à quelques tours de l’arrivée, il y a ce fameux safety car. L’un ou l’autre, c’était des beaux champions mais sur la physionomie de ce week-end-là, c’est du vol. Et c’est dur à avaler pour Hamilton."