F1: le Grand Prix d'Emilie Romagne annulé à cause de pluies diluviennes

En raison de conditions météorologiques exécrables, le Grand Prix d'Emilie Romagne, qui devait se tenir ce week-end à Imola, a été annulé. C'est la Formule 1 qui l'annonce officiellement ce mercredi.

La pluie qui s'abat continuellement dans le nord de l'Italie avait très sérieusement les préparations des équipes de F1, à quelques jours du Grand Prix d'Emilie-Romagne. La direction de la Formule 1 a finalement décidé d'annuler la course.

Mardi, en raison des fortes précipitations et des risques d'inondations dues à la dépression Minerva, il avait été demandé à tout le personnel présent sur le circuit de l'évacuer.

Personne ne pouvait se rendre sur l'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, ce qui avait retardé grandement la mise en place et la préparation des écuries. Certaines zones du circuit seraient même inondées, notamment le paddock de F2. Dans la région, la météo est exécrable depuis plusieurs jours et deux personnes sont mortes à cause de ces intempéries.

Des politiques ont fait pression

Une alerte rouge a été déclenchée en ce début de semaine pour des forts risques d'inondations et de glissements de terrains. Concernant le circuit à Imola, la rivière Santerno se situe tout proche... La situation devrait s'améliorer légèrement en cette fin de semaine mais l'incertitude demeurant, il a été décidé de renoncer à la tenue du Grand Prix.

Autre inquiétude qui avait émergé: la gestion des flux de populations. Des routes alentours sont fermées pour assurer la sécurité des habitants face aux crues et plus de 100.000 personnes étaient attendues pour la course. Les organisateurs du Grand Prix, les autorités locales et des membres de la FIA ont statué et ont préféré ne pas opter pour de simples changements concernant la programmation du week-end. Reste à savoir si une nouvelle date sera ou non fixée.