F1: le Grand Prix de France avancé une semaine

L'épreuve turque ayant été annulée, le Grand Prix de France de F1 a été avancé d'une semaine. Il se tiendra donc le week-end du 20 juin au Castellet, au lieu du 27.

Du changement au calendrier de la saison 2021 de Formule 1. Compte tenu de la situation sanitaire en Turquie, les organisateurs du championnat du monde ont décidé d'annuler - ou du moins de déprogrammer - le Grand Prix stambouliote initialement prévu prévu le 13 juin. Ce qui a des conséquences... sur le Grand Prix de France.

Pour garder 23 courses au total, le Grand Prix au Castellet a ainsi été avancé d'une semaine, et se tiendra donc sur le circuit Paul-Ricard du 18 au 20 juin, précédant une double étape en Autriche. Du 25 au 27 juin, le Grand Prix de Styrie fait en effet son retour, avant celui d'Autriche qui conserve ses dates initiales (2-4 juillet), toujours sur le même circuit de Spielberg.

Le patron de la F1 remercie les organisateurs français

A noter que les détenteurs d'un billet pour le GP de France, qui doit accueillir 15.000 spectateurs par jour, pourront a priori garder leur ticket pour la semaine précédente, ou se faire rembourser.

"Je tiens à remercier le promoteur et les autorités en Turquie pour tous leurs efforts ces dernières semaines et je tiens à remercier les promoteurs en France et en Autriche pour leur rapidité, leur flexibilité et leur enthousiasme à accepter cette solution", explique dans un communiqué Stefano Domenicali, le patron de la F1.

Pour rappel, le Grand Prix de France 2020 avait été annulé à cause de la crise du coronavirus. C'est le Britannique Lewis Hamilton qui avait remporté la dernière édition en 2019.