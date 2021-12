F1: le père de Verstappen fait monter la pression autour de la crainte d'un accrochage avec Hamilton

Le père de Max Verstappen a indiqué que son fils fera tout ce qui est en son pouvoir pour remporter la victoire, alors qu’un accident entre le Néerlandais et Lewis Hamilton est redouté par la FIA.

Un résultat final influencé par une collision entre deux pilotes qui ne se quittent plus, les directeurs de course n’en veulent pas. Depuis ce week-end et l’accrochage entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, revenu à hauteur du Néerlandais au classement des pilotes, on ne parle plus que de cela.

Et si un accrochage, en faveur du Néerlandais qi serait sacré en cas d'égalité, devait départager les deux leaders au classement pour le titre de champion du monde ? Toto Wolff, qui craint plus que tout le scénario tant redouté, n'en dort plus la nuit: "Je ne pense pas que le championnat ait mérité cela", estimait-il lundi à quelques jours d’un dénouement explosif.

"Je ne pense pas que cela se produira", pense pour sa part Jos Verstappen, le père du pilote Red Bull, Max Verstappen. "Max veut absolument gagner. Il va tout faire pour y arriver, précise-t-il cependant au Daily Mail. Il va clairement essayer de le battre. Il fera tout pour gagner, c'est sûr. Ça va être excitant."

Verstappen sacré en cas d'égalité

Max Verstappen sait qu’il devra se montrer plus agressif que jamais. Attention toutefois, son agressivité est depuis ses débuts à la fois sa force et son talon d’Achille. Le principal enjeu de la course pour lui, s’il est bien placé dans le money time, sera de la gérer, sans risquer de déborder.

Pour la deuxième fois seulement depuis 1974, le championnat du monde des pilotes se jouera entre deux pilotes à égalité de points à l’aube du grand final. Le Néerlandais dispose cependant d’un avantage certain, même si la dynamique est pour Hamilton.

En cas d’égalité à l’issue du Grand Prix (si aucun des deux ne finit dans les points ou si l’un et l’autre abandonnent, par exemple), c’est le Néerlandais qui sera couronné champion du monde pour la première fois, grâce à ses neuf succès de la saison (un de plus qu’Hamilton). Raison de plus pour espérer que la course se termine dans le désordre ?