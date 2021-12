F1: Que doivent faire Verstappen ou Hamilton au dernier Grand Prix pour être champion?

Pour la première fois depuis 1974, deux pilotes vont s'élancer de la grille de départ du dernier Grand Prix de la saison avec le même nombre de point.

369,5 points! Max Verstappen et Lewis Hamilton vont faire le court déplacement entre Djeddah, où a eu lieu le Grand Prix dimanche, et Abou Dhabi, où aura lieu le dernier Grand Prix de la saison, nantis du même nombre de points. Un scénario difficilement envisageable il y a un mois, avant que Lewis Hamilton remporte les trois derniers Grand Prix, et qui ne s'est produit qu'une seule fois, en 1974 (entre Emerson Fittipaldi et Clay Regazzoni).

Mais si les deux pilotes ont le même nombre de points, il ne sont pas non plus à égalité, car Max Verstappen compte une victoire de plus qu'Hamilton cette saison (9 contre 8) et du coup serait sacré champion ne cas d'égalité de point (si par exemple les deux pilotes s'accrochaient au premier virage, un scenario pas complètement aberrant au vu des derniers Grands Prix).

Max Verstappen champion si...

- Il finit devant Hamilton

- Aucun des deux ne marque de point

-Il réussi le meilleur tour en course en finissant 10e et Hamilton 9e.

Lewis Hamilton champion si...

- Il finit devant Verstappen

- Il finit au moins 10e et Verstappen abandonne ou ne finit pas dans les points.