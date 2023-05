F1: les prix dingues pour les hébergements en dernière minute au Grand Prix de Monaco

Les prix pour les dernières chambres encore disponibles à Monaco ce samedi soir, à la veille du Grand Prix de Formule 1, se sont envolés à des tarifs très, très élevés.

Des tarifs prohibitifs. Pour la plupart des mortels, du moins. Ce dimanche, le Grand Prix de Monaco se tiendra pour la 80e fois dans l'histoire de la Formule 1. A la veille du rendez-vous, tous les hôtels de la Principauté étaient pratiquement complets ce samedi, de quoi laisser seulement quelques chambres à des prix très, très élevés pour ceux qui souhaiteraient effectuer une réservation en dernière minute.

Jusqu'à 18.810 euros

Comme le rapporte Nice-Matin, pour la nuit de samedi à dimanche en ce week-end de la Pentecôte, seule une chambre était encore disponible sur le site du Fairmont Monte-Carlo, dans un hôtel 4 étoiles. Pour la réserver, il fallait débourser 15.990 euros dans un "Grand Prix Package", qui permet d'avoir notamment une vue sur le virage éponyme du circuit.

Sur le site Booking, il n'y a plus que trois possibilités pour dormir à Monaco le samedi soir, avec deux chambres à 3.500 euros dans le centre-ville. Ensuite, c'est un studio à 4.559 euros qui est proposé et pour les plus gros budgets un appartement à 18.810 euros est à disposition. Des tarifs plus abordables étaient référencés sur la plateforme AirBnB, aux alentours de 400 euros dans les environs de Monaco.

Les qualifications auront lieu à partir de 16h ce samedi et le départ du Grand Prix aura lieu à 15h ce dimanche. Une nouvelle fois, le local Charles Leclerc sera très attendu par ses supporters, lui qui a surtout joué de malchance lors des dernières éditions.