F1: Aston Martin quittera Mercedes pour Honda en 2026

La marque Honda a annoncé qu'elle sera le nouveau motoriste de l'écurie Aston Martin en Formule 1 à partir de la saison 2026 quand la nouvelle réglementation entrera en vigueur.

Honda sera le motoriste de l'écurie Aston Martin en Formule 1 à partir de la saison 2026, quand la nouvelle réglementation entrera en vigueur, a annoncé mercredi la marque japonaise. "Aston Martin construit une équipe pour gagner en F1. C'est un pas en avant supplémentaire. Nous partageons avec Honda la même détermination et la même ambition de gagner. Je suis très confiant sur le fait que nous aurons un moteur très performant", a déclaré Martin Whitmarsh, le directeur général d'Aston Martin Performance lors d'un point-presse en ligne.

"Nous voulons gagner, c'est pour ça que nous avons pris cette décision"

"Une des principales raisons qui nous a poussés à relever ce défi en F1 est que la catégorie reine du sport automobile vise la neutralité carbone, un chemin qu'Honda veut également suivre. Et cette collaboration nous permettra de faciliter le développement de nos technologies électriques", a souligné dans un communiqué Toshihiro Mibe, le PDG d'Honda.

Aston Martin, qui réalise un superbe début de saison en occupant la deuxième place au classement des constructeurs derrière les intouchables Red Bull, est actuellement motorisée par Mercedes. "Pour pouvoir battre nos adversaires, nous avons besoin d'être plus indépendants et mettre fin à la collaboration avec Mercedes. Mercedes reste toutefois un grand partenaire mais nous voulons aussi gagner donc c'est pour cela que nous avons pris cette décision", a expliqué Martin Whitmarsh.

Pour l'heure, Honda, qui a officiellement quitté la F1 à la fin de la saison 2021, est encore présent dans la discipline dans le cadre d'un accord courant jusqu'à la fin de la saison 2025 pour fournir une assistance technique dans le développement des moteurs des écuries Red Bull et Alpha Tauri.

Mais à compter de 2026, les deux écuries seront associées au constructeur américain Ford. A cette date, les moteurs, déjà hybrides depuis 2014, verront une augmentation significative de l'énergie électrique et utiliseront des carburants 100% durables. Outre Honda et Ford, un autre grand nom de l'automobile, l'Allemand Audi, est également attendu en 2026 pour ses débuts dans la catégorie reine du sport auto. Il sera associé à l'écurie Sauber (actuelle Alfa Romeo). Ferrari, Mercedes et Renault (Alpine), actuellement trois des quatre motoristes présents dans le championnat, seront aussi présents au départ de la saison.