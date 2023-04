F1: Massa pense à saisir la justice pour récupérer le titre de 2008

Lors de la saison 2008 de Formule 1, Lewis Hamilton avait privé Felipe Massa du titre dans le dernier tour du GP du Brésil. Mais l'ancien pilote Ferrari estime qu'il aurait été champion sans le "crashgate", ce scandale de triche lié à Renault survenu plus tôt dans l'année à Singapour.

Felipe Massa aurait-il été champion de Formule 1 sans le "crashgate"? Cette question pourrait bien être posée prochainement dans un tribunal. L'ancien pilote de Ferrari fait savoir qu'il songe à saisir la justice pour obtenir l'attribution du titre de la saison 2008, que Lewis Hamilton (McLaren) lui avait arraché dans le dantesque dernier tour du Grand Prix du Brésil.

Plusieurs mois après ce dénouement incroyable, marqué par les images du père de Felipe Massa exultant de joie dans le garage Ferrari avant de déchanter en mondovision, le monde de la F1 apprenait que le GP de Singapour 2008 avait été entaché par un scandale de triche. Au 13e tour, Nelson Piquet Jr. s'était volontairement crashé sur ordre de son directeur d'écurie Flavio Briatore chez Renault. Cela avait déclenché la sortie de la voiture de sécurité avec un timing parfait pour son coéquipier Fernando Alonso, mais complètement désavantageux pour le leader Felipe Massa. La malchance de ce dernier s'était même transformée en cauchemar: il était reparti dernier après avoir arraché le tuyau d'alimentation de carburant lors de son arrêt aux stands.

Au final, Fernando Alonso s'était imposé, six points étaient revenus à Lewis Hamilton, aucun à Felipe Massa, seulement 13e à l'arrivée. Or, trois week-ends plus tard, le titre de champion du monde s'est joué à un petit point. Ces faits ont déjà fait l'objet de procédures judiciaires, avec le départ forcé de Flavio Briatore du monde de la F1 pour conséquence principale. Mais aucune mesure n'avait été prise pour les résultats sportifs du GP de Singapour.

Ecclestone révèle n'avoir "rien fait" pour ne pas entacher l'image de la F1

Mais si Felipe Massa songe à relancer la machine judiciaire, c'est en raison de récents commentaires de Bernie Ecclestone. Le patron de la F1 de l'époque a déclaré dans une interview que lui et l'ancien président de la FIA Max Mosley avaient pris connaissance du scandale "au cours de la saison 2008" et non pas en 2009, lorsque l'affaire a éclaté.

"Nous avions décidé de ne rien faire sur le moment. Nous voulions protéger le sport et le sauver d'un énorme scandale, a déclaré l'ancien grand argentier, selon la retranscription de Motorsport. À l'époque, la règle voulait qu'un classement au championnat du monde après la cérémonie de remise des prix de la FIA à la fin de l'année soit intouchable. Hamilton a donc reçu le trophée et tout s'est bien passé. Nous avons eu suffisamment d'informations à temps pour enquêter sur cette affaire. Selon les statuts, nous aurions dû annuler la course de Singapour dans ces conditions. (...) Felipe Massa serait devenu champion du monde, et non Lewis Hamilton".

Felipe Massa ne sait pas encore s'il peut réellement demander à la justice de faire changer ces résultats, notamment à cause des risques de prescription. "Mais je compte bien étudier la situation, regarder ce que les lois et les règles disent", a réagi l'ancien pilote, qui a quitté la F1 en 2017 sans titre de champion du monde.