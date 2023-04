EN DIRECT - Formule 1: suivez le Grand Prix d'Australie, troisième course de la saison, en live

L'horaire est un peu rude mais ça vaut le coup. Ce dimanche, c'est jour de F1 avec le Grand Prix d'Australie. La course démarre à 7h, heure française et sera à suivre en TV sur Canal+ et donc dans ce live-texte.

C'est Max Verstappen qui s'élancera en pole position avec sa Red Bull. Mais une fois n'est pas coutume, son coéquipier Sergio Perez s'est manqué en Q1 et partira bon dernier. Derrière le Néerlandais, ce sont les deux Mercedes et George Russell et Lewis Hamilton qui ont signé une belle séance.

Pour l'instant, Red Bull règne sans partage sur le circuit, avec une première course remportée par Verstappen à Bahreïn et une deuxième par Perez en Arabie saoudite. Reste à savoir si Mercedes pourra confirmer son début de saison plutôt intéressant, après une saison dernière délicate.