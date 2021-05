F1 : Max Mosley, ancien président de la FIA, est mort

Le Britannique Max Mosley, président de la Fédération Internationale de l'Automobile de 1993 à 2009 est mort ce lundi à l'âge de 81 ans.

L'ancien pilote et patron de la Fédération internationale de l’automobile, Max Mosley, est décédé à l'âge de 81 ans, a annoncé Bernie Ecclestone auprès de la BBC. D'autres journaux ont ensuite confirmé la nouvelle. Tout puissant président de l’organisme phare des courses automobiles durant trois mandats, de 1993 à 2009, Mosley connut une fin de règne difficile marquée par les scandales liés à sa vie sexuelle et à des accusations de racisme après la parution d'articles dans la presse britannique.

Ecclestone: "Il a fait beaucoup de bonnes choses"

En 2008, Max Mosley avait seulement concédé avoir contribué en 1961 à la campagne législative d’un candidat du British Union of Fascists, parti britannique d’inspiration fasciste fondé par son père, Oswald Mosley, sympathisant d’Adolf Hitler. Après cet épisode, il est devenu un fervent militant pour le contrôle strict de la presse. Max Mosley a accédé à la présidence de la FIA en 1993 après avoir occupé des fonctions administratives dans le sport automobile, notamment en Formule 1.



Bernie Ecclestone, ancien PDG du groupe Formula One et ancien partenaire commercial de Mosley, co-fondateur et dirigeant d'écurie, a confirmé la nouvelle à BBC Sport. "C'est comme perdre une famille, comme perdre un frère, Max et moi", a-t-il déclaré. "Il a fait beaucoup de bonnes choses, pas seulement pour le sport automobile, mais aussi pour l'industrie (automobile). Il était très bon pour s'assurer que les gens construisaient des voitures qui étaient sûres."

Remplacé par Jean Todt à la tête de la FIA, Max Mosley occupait, depuis 2011, la présidence de GlobalINCAP, une association qui soutient l'amélioration de la sécurité automobile. Un sujet qui l'a fait connaître, lui qui a renforcé la sécurité dans le sport automobile suite aux accidents mortels de Roland Ratzenberger et Ayrton Senna lors du Grand Prix de Saint-Marin, en 1994.