F1 : Mercedes et Hamilton discutent d’une prolongation

En marge du Grand Prix de Styrie, 8e manche du championnat du monde de Formule 1, ce dimanche à Spielberg (Autriche), Toto Wolff, le patron de Mercedes, a confirmé ce vendredi le début des discussions avec le champion du monde britannique Lewis Hamilton.

Un an de plus pour Lewis Hamilton ? Le septuple champion du monde de Formule 1 pourrait prolonger l’aventure une année supplémentaire avec Mercedes. Au mois de février dernier, le pilote britannique de 36 ans n’avait signé sa prolongation que d’une année supplémentaire. Il pourrait rempiler en 2022.

Jeudi, il a déclaré que des discussions avaient débuté en vue d’un nouveau contrat, se contentant d’ajouter que les choses étaient "positives" et qu’il espérait trouver une issue un peu plus tôt que la saison passée. Ce vendredi, son boss, Toto Wolff, a confirmé le début des négociations avec la star britannique.

"De bonnes discussions"

"Je suis plutôt détendu parce que ça se passe bien, a déclaré le patron de Mercedes au micro de Sky F1 en marge du Grand Prix de Styrie à Spielberg (Autriche). Nous discutons... Il n'y a pas d'obstacles majeurs. Il s'agit juste d'accords, des choses qui prennent plus que quelques jours. Donc oui, de bonnes discussions."

Toto Wolff a ajouté que le nom du futur équipier de Lewis Hamilton (s’il prolonge) n’entrait pas dans la balance des discussions. Un point important alors qu’on évoque le possible départ de Valterri Bottas et l’arrivée de George Russell, pour ce qui pourrait former une team 100% british chez Mercedes.

"Ça serait assurément un super show à Silverstone, j'imagine..., a glissé en souriant le dirigeant allemand. La nationalité n'a jamais joué de rôle, nous sommes une entreprise internationale et mondiale, et on veut les meilleurs pilotes. Nous n'avons jamais discuté des préférences ou pas au sujet du line-up, ce n'est jamais quelque chose qui entre dans notre réflexion." Après sept Grands Prix, Lewis Hamilton est 2e du championnat du monde de F1 derrière le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull).