F1: Michael Masi raconte ses difficultés à se remettre de la polémique Verstappen-Hamilton en 2021

Michael Masi, ancien directeur de course ayant notamment arbitré l'ultime Grand Prix de la saison 2021 entre Max Verstappen et Lewis Hamilton à Abou Dabi en 2021, s'est confié pour la première fois depuis cet événement au Daily Mail. Cible de nombreuses critiques de la part des fans du pilote britannique, il admet avoir eu besoin de prendre du temps pour lui pour se recontruire, notamment sur le plan mental.

Du temps est passé depuis le 12 décembre 2021. Sur le circuit Yas Marina d'Abou Dabi, la lutte faisait rage entre Lewis Hamilton et Max Verstappen pour le titre mondial. Une dernière course qui a viré au cauchemar pour le pilote britannique dans le dernier tour, après des décisions controversées de la part de la direction de course. Des décisions qui ont conduit, à l'inverse, le pilote Red Bull au sommet de la hiérarchie.

Pas de discussion entre Masi et Hamilton pour le retour de l'ancien directeur de course dans les paddocks

Ce jour-là, Michael Masi était le directeur de course en charge du Grand Prix. Mercredi, pour la première fois depuis près d'un an et demi, ce dernier a remis les pieds dans un paddock de F1 à Melbourne, en amont du Grand Prix d'Australie ce week-end, pour une exhibition de supercars. "J'étais un peu nerveux quand je suis arrivé, mais vous avez vu de vos propres yeux l'accueil chaleureux", a-t-il déclaré au Daily Mail.

Interrogé sur la possibilité de discuter avec Masi, Hamitlon s'est en revanche montré plus froid, ce dernier n'ayant visiblement pas oublié le retrait de la voiture de sécurité avant le dernier tour, qui l'a conduit à se faire dépasser par Verstappen dans les derniers mètres, offrant le titre au Néerlandais. "Je me concentre uniquement sur mon avenir. Je suis concentré sur le retour à la victoire, il n'y a rien à dire."

"J'avais dit à mes parents de ne pas prendre la peine de lire ou de regarder quoi que ce soit"

Démis de ses fonctions de directeur de course quelques semaines plus tard, Masi ne peut, en raison de la signature d'un accord de non divulgation (NDA), pas discuter publiquement des tenants et aboutissants de cette affaire, qui avait conduit la FIA à déclencher une enquête qui avait aboutie à "une erreur humaine". En revanche, il s'est confié sur son retrait des circuits depuis fin 2021, se disant heureux de ne plus voyager autant. "J'ai adoré le travail, mais vous ne réalisez pas l'impact que les voyages ont sur vous. Je vivais littéralement dans un avion. Les joies de pouvoir cuisiner un repas à la maison, de pouvoir retrouver des proches s'offrent désormais à moi. Assister à des mariages, des anniversaires... Vous ne réalisez pas ce que signifient ces petites choses."

Après la polémique à Abou Dabi, Michael Masi avait prévenu ses proches de se tenir à l'écart des médias. "J'avais dit à mes parents de ne pas prendre la peine de lire ou de regarder quoi que ce soit. Ce n'est pas bon pour la santé. Cela peut être très toxique. À bien des égards, les médias sociaux peuvent être un excellent outil, mais pas si bien à d'autres."

Quant à sa coupure avec les paddocks, l'ancien directeur de course confesse avoir eu besoin de temps pour s'occuper de lui, sur le plan physique mais aussi mental. "J'ai passé du temps à m'occuper de moi. Ça m'a fait du bien. C'est ce dont j'avais besoin. J'ai passé beaucoup de temps à me mettre en forme physique mais je n'ai pas passé assez de temps sur le plan mental pendant longtemps. Mes proches ont été d'une aide incroyable. Quant à l'aide professionnelle, je l'ai obtenue, mais probablement un peu tard - vers la fin de l'année dernière, mais les choses s'étaient largement calmées à ce moment-là."