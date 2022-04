F1: Wolff attaque à nouveau violemment Masi

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a de nouveau critiqué Michael Masi, quatre mois après la victoire de Max Verstappen devant Lewis Hamilton lors du controversé GP d'Abu Dhabi.

Toto Wolff est rancunier. Quatre mois après le Grand Prix d'Abu Dhabi, qui a vu la victoire de Max Verstappen devant Lewis Hamilton, le patron de Mercedes mène la vie dure à Michael Masi. Toto Wolff a accusé l'ancien directeur de course de la Formule 1 de "manquer de respect" aux pilotes, en agissant comme s'il avait toujours raison. "C'est assez intéressant parce que j'ai déjeuné avec lui (Masi, ndlr) le mercredi avant la course, et je lui ai dit : 'Je veux vraiment te dire, sans être condescendant, que tu dois prendre les critiques en compte et évoluer à partir de ça. Lewis le fait tous les jours, mais toi, tu es un type qui semble toujours savoir mieux que les autres", a-t-il déclaré à l'agence de presse PA, dans des propos relayés par Sky Sports.

"Une honte pour le sport"

Le patron de Mercedes n'y va pas par quatre chemins pour étaler sa pensée. "C'était une honte pour le sport parce que tout le monde n'arrêtait pas de parler d'Abu Dhabi et du directeur de course, et le directeur de course ne devrait pas être quelqu'un dont on parle, mais quelqu'un qui fait son travail et s'assure que la course se déroule conformément au règlement. Vous entendez les pilotes et la façon dont les briefings des pilotes ont été menés (par Masi) et certains des gars ont dit que la façon dont il traitait certains d'entre eux était presque irrespectueuse."

Le mois dernier, la FIA a publié son rapport complet sur le Grand Prix d'Abu Dhabi et a confirmé "l'erreur humaine", mais l'institution a déclaré que Masi avait agi de "bonne foi" et que les résultats de la course et du championnat étaient "valides". Depuis, Michael Masi a été remplacé dans son rôle par Niels Wittich et Edoardo Freitas.