F1: Mick Schumacher parle de son père Michael avant le GP d'Australie

Mick Schumacher, pilote de l'écurie Haas, a fait référence à son père Michael, victime d'un grave accident de ski en 2013, avant le Grand Prix d'Australie qui se déroule ce week-end.

Mick Schumacher, 23 ans, a évoqué les exploits passés de son père Michael en Grand Prix d'Australie de Formule Un, à la veille de prendre lui-même pour la première fois le départ sur le circuit de Melbourne prévu ce week-end.

"Je suis venu ici avec mon père et je l'ai vu courir"

"Je suis vraiment impatient, j'ai hâte de connaître le circuit et aussi la ville, a déclaré le pilote de l'écurie Haas. Je suis venu ici avec mon père et je l'ai vu courir à Melbourne, c'était vraiment super, et je suis impatient de conduire ici moi-même et de faire ma propre expérience de conduite en Formule Un en Australie."

Il participe pour la première fois à ce Grand Prix après avoir échappé sain et sauf d'un grave accident lors des qualifications pour le Grand Prix d'Arabie saoudite il y a deux semaines. Le jeune pilote allemand né en Suisse s'est dit prêt à partir à l'assaut du circuit de Melbourne où son père, sept fois champion du monde, avait remporté quatre victoires au volant de sa Ferrari dans les années 2000.

Michael Scumacher avait établi un record du tour à Melbourne en 2004, qui tient toujours, mais qui devrait être balayé ce week-end après les modifications apportées au circuit pour réduire le temps sur chaque tour d'au moins cinq secondes. Michael Schumacher a été victime d'un grave accident de ski en 2013 et n'a pas été vu en public depuis.