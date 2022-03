GP d'Arabie Saoudite: Verstappen prend sa revanche sur Leclerc après une fabuleuse bataille

Le champion du monde en titre, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a remporté le Grand Prix d'Arabie saoudite de Formule 1, 2e manche de la saison dimanche, devant le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), vainqueur de l'épreuve inaugurale.

Les polémiques engendrées par une fin de saison 2021 controversée ont parfois eu tendance à occulter l’essentiel, à savoir le talent et surtout l’audace de Max Verstappen. Malheureux il y a une semaine, contraint à l’abandon alors qu’il s’apprêtait à finir second, le champion du monde en titre a livré une bataille impitoyable à Charles Leclerc, qu’il a devancé de justesse sur la ligne à Jeddah, en Arabie Saoudite. Il s'agit de la 21e victoire en F1 du pilote néerlandais, qui empoche ses 25 premiers points. Leclerc récupère lui 19 points total avec le meilleur tour en course.

Verstappen-Leclerc, un duel épatant

Si la saison augure de batailles aussi spectaculaires chaque week-end, on risque de se régaler et d’y prendre un malin plaisir, en contemplation devant ce spectacle extatique. Parti depuis la quatrième place sur la grille, le pilote néerlandais a parfaitement attendu son heure. Après avoir raté plusieurs opportunités de prendre le dessus avec l’aide du DRS, Leclerc ayant su défendre intelligemment sa position, la Red Bull a joué de sa vitesse de pointe, largement supérieure en ligne droite, pour porter l’estocade, bien que la course soit restée passionnante et indécise jusqu’au bout.

Carlos Sainz complète le podium de ce deuxième Grand Prix de la saison, devant l’autre Red Bull de Sergio Pérez, le poleman et grand battu du jour. Piégé par la stratégie Ferrari et la première apparition de la Safety Car durant la course, Pérez a rendu sa première position lors du 16e tour. La suite s’est résumée à une lutte acharnée entre Charles Leclerc et Max Verstappen à l’avant, à laquelle le Mexicain n’a jamais pu se mêler. Les deux pilotes ont réjoué la bataille de Bahrein. Quatre fois en deux Grand Prix, Leclerc avait répondu à Verstappen. La cinquième a été la bonne pour ce dernier.

Le septuple champion du monde Lewis Hamilton (Mercedes), 15e sur la grille après de mauvaises qualifications, est tout juste entré dans les points, à la 10e place finale. Très belle performance du Français Esteban Ocon, qui termine 6e. Ce fut très chaud et intense sur la piste entre le Français et son coéquipier, Fernando Alonso, contraint à l'abandon. Le combat entre Alpin a donné quelques sueurs froides à l'écurie française, qui marque des points en ce début de saison. Pierre Gasly a terminé cette course mouvementée à une excellente 8e place.