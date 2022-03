F1: le crash de Schumacher va coûter "un million" à Haas

Directeur de Haas, Günther Steiner a estimé que l'accident de Mick Schumacher, survenu lors de la séance de qualifications du Grand Prix d'Arabie saoudite, devrait coûter près d'un million de dollars à l'écurie américaine de F1.

Le paddock s'était inquiété pour Mick Schumacher. Lors de la Q2 de la séance des qualifications du Grand Prix d'Arabie saoudite, le pilote allemand avait été victime d'un violent accident, percutant à pleine vitesse un muret, obligeant une interruption de près d'une heure. Si le fils de Michael Schumacher a passé des examens dans la foulée qui n'ont rien révélé, la VF-22 de l'écurie Haas est fortement endommagée.

Günther Steiner, directeur de Haas, a estimé les dégâts, dans des propos rapportés par Motorsport. "Je crois que le coût est quand même élevé, car toute la suspension est partie, à part l'avant gauche. Je crois qu'il y reste quelque chose. Le reste, c'est juste de la poudre de carbone. En termes financiers, entre la boîte de vitesses, toute la carrosserie et les radiateurs, je dirais que c'est entre un demi-million et un million, a déclaré l'Italien, sans préciser la monnaie mais qu'on peut estimer en dollars.

Le moteur semble sauvé

Si la monoplace a été quasiment désintégrée, Haas a préféré ne pas la reconstruire dans l'urgence et ainsi conserver des pièces de remplacement pour la prochaine course en Australie du 8 au 10 avril. "Le châssis en lui-même n'a pas l'air cassé, a indiqué Günther Steiner. L'infrastructure sur le côté, on peut la changer. Bien sûr, nous devons mener de véritables vérifications, mais on dirait que ce n'est pas trop mal, à vrai dire. Et Ferrari m'a dit que le moteur avait l'air d'aller bien. La batterie aussi. Mais tout le reste, c'est cassé."

Toutefois, Haas a un budget pour ce "cas d'imprévu", mais il ne faudrait tout de même pas que les accidents se reproduisent dans la saison car "sinon ce budget disparaît et on perd de l'argent", a complété Steiner. Forfait pour le Grand Prix d'Arabie saoudite après son accident, laissant seul Kevin Magnussen, Mick Schumacher lançait sur ses réseaux sociaux qu'il "reviendrait plus fort". Rendez-vous donc pour lui en Australie.