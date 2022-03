F1: Ocon s’attend à "une bataille disputée jusqu’à la fin"

A trois jours du coup d’envoi de la saison 2022 de Formule 1, dimanche lors du Grand Prix de Bahreïn, le Français Esteban Ocon était l’invité exceptionnel du Super Moscato Show sur RMC. Comme l’année dernière, le pilote Alpine s’attend à une très grosse bagarre pour les premières places.

La pression monte dans le paddock. Après une saison d’anthologie en 2021, la F1 reprend ses droits ce week-end, à l’occasion du Grand Prix de Bahreïn. Une première manche aussi excitante qu’indécise en raison des nouvelles règles en vigueur sur les voitures. L’appétit est immense chez tous les pilotes, à commencer par Esteban Ocon, auteur de sa première victoire en carrière l’an passé lors du GP de Hongrie : "On est très heureux d’avoir eu ce résultat mais ce qu’on veut maintenant, c’est en avoir plus, a rappelé le Français de l’écurie Alpine dans le Super Moscato Show, jeudi sur RMC. On a une nouvelle voiture, un nouveau moteur. Toutes les cartes seront redistribuées. Il y a encore beaucoup de travail."

"Personne ne connaît encore exactement la hiérarchie"

Pour l’équipier de Fernando Alonso, il est difficile d’établir un pronostic. Si Ocon reconnait que la formation tricolore se situait au 5eme rang en 2021, le flou est grand avant le premier rendez-vous de dimanche : "On n’a fait que des essais à Barcelone et à Barheïn. Personne ne connait encore exactement la hiérarchie. On ne pourra pas être en position de gagner des courses mais ce qu’on veut, c’est progresser. Et se rapprocher des tops teams."

"Ça va être encore chaud"

Et pourquoi pas de Max Verstappen, champion du monde en titre, et Lewis Hamilton, les deux favoris pour le titre et héros d’une fin de championnat du monde de folie en 2021. "Je me sens hyper bien, j’ai une grande confiance de mes patrons. C’est hyper important en F1", confie Ocon qui imagine une saison aussi palpitante que la précédente : "Ça va être encore chaud. On ne sait pas si les Red Bull et les Mercedes seront les plus rapides, mais elles seront devant, c’est sûr. Les Ferrari sont aussi en forme en ce moment. On verra au premier Grand Prix mais c’est clair que ce sera une bataille disputée jusqu’à la fin. On espère ne pas être trop loin derrière pour grappiller des points", conclut le pilote français.