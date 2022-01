F1: l’avenir d’Hamilton toujours en suspens après une réunion décisive

Mohammed Ben Sulayem, nouveau président de la FIA, s’est entretenu avec le directeur général de la Formule 1, Stefano Domenicali, mardi au sujet de la dernière course de la saison dernière et d’un possible départ du commissaire, Michael Masi, qui pourrait décider de l’avenir de Lewis Hamilton.

Lewis Hamilton est un absent bien présent depuis de longues semaines. Le Britannique, muet depuis la perte de son titre mondial lors du Grand Prix d’Abu Dhabi le 12 décembre dernier, entretient le flou sur son avenir en Formule 1. Il a même arrêté de suivre tout le monde sur son compte Instagram. Mercedes, son écurie, n’a toujours pas confirmé la présence du pilote lors du lancement de la nouvelle voiture le 18 février prochain.

En l’absence de signe de sa part, les choses avancent au sujet des circonstances de course du dernier Grand Prix de la dernière saison. Mohammed Ben Sulayem, nouveau président de la FIA, s’est entretenu mardi avec le directeur général de la Formule 1, Stefano Domenicali. Selon la presse anglaise, la réunion a traité de la course et de l’enquête actuellement en cours. Les discussions auraient été amicales et constructives mais rien n’a fuité sur la teneur des propos, ni sur le sort réservé à Michael Masi.

Masi, point central de l'enquête et de l'avenir d'Hamilton?

Le commissaire de course italien est un point central de l’enquête pour sa gestion du Grand Prix d'Abu Dhabi. Il avait ainsi relancé la course dans le dernier tour en demandant à la voiture de sécurité de s’écarter après avoir autorisé les retardataires à doubler Lewis Hamilton. Longtemps distancé, Max Verstappen en avait profité pour recoller au Britannique, avant de le doubler dans le dernier et d’être sacré.

Selon plusieurs échos, Mercedes aurait décidé de retirer ses poursuites contre la FIA en demandant le départ de Masi. Son éventuelle éviction pourrait conditionner l’avenir d’Hamilton qui ne souhaiterait plus concourir sous les ordres du commissaire de course. La semaine dernière, la FIA publié un communiqué pour détailler le calendrier de l’enquête dont les conclusions seront présentées lors du conseil mondial du sport automobile, le 18 mars, soit deux jours avant la reprise de la saison. En attendant, Mercedes attend des signes mais ils ne sont pas arrivés mardi.